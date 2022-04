Utsatte møte igjen: Venter fortsatt på info om Fornebubanen

Skal de stoppe prosjektet? Nedskalere? Sette det på vent? I dag skulle byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), møte opposisjonspolitikere for å snakke om veien videre for utbyggingen av Fornebubanen. Men etter det Dagsavisen får opplyst er møtet som skulle startet onsdag morgen utsatt. Dette møtet skulle opprinnelig vært holdt mandag, men ble også da utsatt.

Årsaken til at det nå koker i rådhuset er at det fredag ble kjent at utbyggingen av Fornebubanen vil bli voldsomt mye dyrere enn planlagt.

– Dette er dramatiske og alvorlige nyheter, skrev byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), i en e-post til Dagsavisen da nyheten ble kjent.

Men informasjon direkte til bystyret har det vært mindre av. Onsdag skal det være et heldagsmøte i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune. I utgangspunktet skulle det handle mest om beretningene fra 2021. Men nå skal det i stedet være satt av flere timer til Fornebubanen, hvor byråden må informere og svare på opposisjonens spørsmål.

4,7 milliarder mer

Fornebubanen ser nå ut til å koste 23,2 milliarder kroner, og blir ferdig i juni 2029. Det meldte Fornebubanen selv i en pressemelding fredag.

– En ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet Fornebubanen bekrefter at det vil koste mer og ta lengre tid enn forventet å bygge banen, skriver etaten i pressemeldingen.

De 23,2 milliardene er 4,7 milliarder mer enn vedtatt kostnadsramme, i 2018-kroner.

– Den forventede økningen i kostnader gjør at prosjektet trenger mer penger enn vedtatt. Det er opp til Oslo bystyre og Viken fylkesting å ta stilling til om kostnadsrammen skal økes, skriver Fornebubanen.

Milliardsprekken

Kommunen peker følgende grunner til kostnadsøkningen:

Forskjøvet byggetid for flere arbeider

Økte kostnader for Fornebu stasjon og base

Økte kostnader for bygging av Flytårnet og Fornebuporten stasjoner

Lengre byggetid for Skøyen stasjon

Økte kostnader til prosjektering

Kompliserte grunnforhold

Markedsusikkerhet, og usikkerhet knyttet til reguleringsprosesser og grunnerverv

Utsettelsene i tid begrunnes med arbeidene med Skøyen stasjon, kommunen peker her på “kompleks utførelse og spesielle byggtekniske krav til rekkefølgen på arbeidene.”

Den nye eksterne kvalitetssikringen, som har kommet fram til hvordan stoda er nå, er utført av Dovre Group Consulting.

Sterke reaksjoner

Opposisjonen har reagert sterkt på nyheten om sprekk, og Høyres Anne Haabeth Rygg har åpnet for å stoppe prosjektet. Mandag uttalte hun til Dagsavisen at alle tall må på bordet, og hun møtte ikke opp til det planlagte forhandlingsmøtet for Oslopakke 3, der målet var å komme i mål med forhandlingene.

– Jeg vil ha tallene. Jeg vil ha skisser på hva det vil bety for andre prosjekter. Hva betyr det for inndekningen? Er det mulig å kutte noe sted? Vi må ha noe å snakke om rundt det bordet, en realistisk planlegging, sa hun.

Tirsdag foreslo Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli, å utsette halvparten av prosjektet, og bare bygge banen fra Fornebu til Lysaker. Dette meldte Aftenposten. I tilfelle ville Fornebubanen bli et helt lukket system, som ikke er koblet på resten av T-banenettet i Oslo.

