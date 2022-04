Sterke reaksjoner i Oslo Ap: – Man tråkker ikke på «vanlige folk» slik partiets sentrale politikere nå gjør

Bevegelsen for å beholde Ullevål sykehus i Oslo er sterk også i Oslo Arbeiderparti. Da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol rett før helgen valgte å trosse bystyrets vedtak i saken om Oslos sykehus ble lokalpolitikerne sjokkerte.

Nå mener den profilerte advokaten og mangeårige medlem av Oslo Arbeiderparti Sigurd Klomsæt at saken er så alvorlig at han vurderer å trekke seg fra partiet.

– Det er ikke noe mening å bruke tid i et parti når man ikke når fram i en så viktig sak. Da er det bare å gi opp. Det regjeringen gjør nå er i strid med min forståelse av lokaldemokrati. De gjør lokaldemokratiet til et skinndemokrati, sier han.

[ Her skal alle psykisk syke sykehuspasienter i Oslo samles. Er det en god idé? (+) ]

Advokat Sigurd Klomsæt er mangeårig medlem av Arbeiderpartiet i Oslo. Nå vurderer han å melde seg ut. (Berit Roald/NTB)

Beklagelig

Mandag aksjonerte stortingsrepresentanter fra Oslo sammen med fagmiljøene og aksjonistene som vil beholde Ullevål sykehus. Blant dem som holdt appeller var Ole Jacob Kjendlie fra Frogner Arbeiderparti.

– Oslo Arbeiderparti vedtok enstemmig for fire år siden at vi skulle ha en konsekvensutredning av Ullevål, slik at vi står på bybefolkningens side, og jeg beklager at det nå er blitt foreslått en statlig regulering. Jeg er enig i mye av det som ble sagt her i dag, fordi alle vil alle pasientenes vel og det får man på Ullevål, Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

– Høyre-veteran Michael Tetzschner sa i sin appell at lokaldemokratiet råtner på rot i denne saken. Hva tenker du om det?

– Han har et poeng. Vi må hegne om demokratiet i alle fasonger, og huske at det er ikke galt å spørre folk gjennom valg hva de mener. Det har vi gjort i Oslo, vi har sagt at vi ønsker å utrede Ullevål og da ville en faglig utredning kunne bestemme at ja, vi tok feil og superbyråkratene hadde rett. Da hadde vi fått en fasit og to streker under svaret.

– Har du tro på at man kan gjøre om på dette nå?

– Det er bestandig håp i hengende snøre.

[ Kaski om sykehussaken i Oslo: – Eksplisitt løgn og bedrag ]

Aps lokalpolitikere i Bydel Frogner, Ole Jacob Kjendlie (til venstre) og Bjarne Lagesen, ønsker bybåter i indre havn. (Tom Vestreng)

Uhørt

Ap-veteran og tidligere helsebyråd i Oslo Gro Balas har lenge engasjert seg i sykehussaken I Oslo. Hun er tydelig i sin kritikk av Arbeiderpartiet i regjering.

– Det er en håpløs overkjørsels av lokaldemokratiet. De overkjører flertallet i bystyret, 15 bydelsutvalg, de beste fagfolkene i byen og et stort flertall i Oslos befolkning. Det er helt uhørt, og jeg kan ikke huske at noe sånt har skjedd før. Det tyder ikke på et godt velgerinstinkt, sier hun.

– Er Oslo Ap overkjørt i denne saken?

– Ja.

Før helgen uttale byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han prinsipielt er imot statlig regulering, og opptatt av det kommunale selvstyret. Leder i Oslo Arbeiderparti, stortingsrepresentant fra Oslo, Frode Jacobsen var tydelig i sin kritikk.

– Oslo Ap er sterkt uenige i bruken av statlig regulering på sykehusene i Oslo. Jeg har hatt møte med helseministeren der dette er formidlet klart og tydelig, sa Jacobsen til NRK.

Gro Balas mener presset framover både må legges på Arbeiderpartiet i regjering, og på at Arbeiderpartiet i Oslo skal legge mer press på regjeringen.

– Det viktigste er at regjeringen snur, og utreder det alternativet som vi har vedtatt mange ganger at skal utrededes, men som bare er blitt neglisjert. Regjeringen har gått inn for statlig regulering før saken har vært i brystet. Det kan jeg ikke huske at er skjedd før, og jeg har tross alt vært med i bystyret siden 1983. Det er mye forbannelse ute og går, og jeg tror ikke dette kommer til å styrke medlemstallene eller oppslutningen. Vi har en regjering som er villig til å valse over lokaldemokratiet, og det er nok skremmende for mange, sier hun.

[ Regjeringen overkjører Oslo i sykehussaken: – Dette er en skandale ]

Ap-veteran og tidligere styremedlem i Oslo universitetssykehus (OUS) Gro Balas mener regjeringens overkjøring av lokaldemokratiet er håpløs. (Mimsy Moller)

Vil få konsekvenser

Advokat og mangeårige medlem av Oslo Arbeiderparti Sigurd Klomsæt har holdt 1. mai-taler for partiet og LO i mange år.

– Nå mener jeg alvor. Dette går ikke an å «late som» - men totalt neglisjere som det så langt er gjort. Skal blårussen seire, og ikke demokratiet? Det vil jeg ikke være med på. Man tråkker ikke på «vanlige folk» slik partiets sentrale politikere nå gjør. Jeg engasjerer meg ikke i lokallag, vil ikke lenger gå 1. mai, bære bannere i 1. mai-tog, og andre anledninger for et parti som fullstendig overstyrer sentralt det vi lokalt – politisk, faglig og på alle måter - er tydelig på er hva vi mener er det beste for Oslos befolkning, sier han.

Høsten 2023 skal det Arbeiderpartiet ledede byrådet på gjenvalg i Oslo. Klomsæt mener utfallet av sykehussaken vil spille en viktig rolle.

[ Sp-toppene skuffa over eget parti: – Jeg har ikke ord ]

– Jeg mener at hvis de ikke hører etter nå, så må det få konsekvenser. Arbeiderpartiet sentralt er nå i grov konflikt med partiet i Oslo og med fagmiljøene det gjelder. Det er åpenbart at dette vil få konsekvenser for kommunevalget. Enkeltsaker kan slå hardt ut. Hvis ikke de viktigste lokalsakene får gjennomslag er det ingen reell påvirkningsmulighet. Da er det ikke mening å stemme Ap, sier han og legger til:

– Det er min oppfatning at det er en stor frustrasjon innad i partiet nå. Jeg tror ingen kommer til å ligge våkne om natta fordi jeg melder meg ut, men noen saker er så alvorlige at man er nødt til å markere. Jeg tror flere tenker i samme baner nå, og det bør bekymre partiet.

Da var i sin tid daværende helseminister Bent Høie og Helse Sør-Øst som vedtok å legge ned Ullevål sykehus.

– Arbeiderpartiet skulle rydde opp etter Høyre, men så fortsetter de å gå imot folkeviljen, sier Klomsæt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen