Dette svarer de om mobbeøkningen i Oslo

Brutale, var ordet Oslo mobbeombud Kjerstin Owren brukte om tallene som kom torsdag morgen om mobbing i Osloskolen. Det er i Elevundersøkelsen for 2021 at det framgår en negativ utvikling i hovedstaden, tross at mange elever har hatt mindre tilstedeværelse på skolen enn vanlig.

Årets tall avdekker størst økning i mobbetallene blant 15-åringene på 10. trinn, som har økt med ett prosentpoeng fra 5,3 til 6,2 i løpet av det siste året, og nå ligger over landsgjennomsnittet (på 5,7 prosent).

Dagsavisen har stilt en rekke spørsmål til både skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), og skoledirektør Marte Gerhardsen, og begge svarer i e-poster at pandemien har rammet elevene hardt.

Byrådet i Oslo holder pressekonferanse om koronasituasjonen Oslo 20211207. Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) under en pressekonferanse i Oslo Rådhus etter regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Annika Byrde / NTB (Annika Byrde/NTB)

[ Økt mobbing blant 15-åringene: -Tallene er brutale ]

– På 5. trinn er mobbetallene så skyhøye at tre elever i en vanlig klasse blir mobbet. Mobbing blant 12-åringene på 7. trinn har økt jevnt over flere år i Oslo og ligger nå stabilt på rundt 8 prosent. Samtidig viser den siste Elevundersøkelsen et hopp i mobbetallene på 10. trinn fra i fjor til i år. Er ikke dette en fallitterklæring for antimobbearbeidet i hovedstaden?

–Jeg er helt enig i bekymringene til mobbeombud Kjerstin Owren når hun peker på sammenhengen mellom mobbetall og pandemien. Det er viktig at elevene blir både sett og kan følges opp fysisk. Det var ikke mulig i lange perioder under pandemien med mye hjemmeskole. Når skolene nå er åpnet er det lettere for lærerne å løse opp i situasjoner når de oppstår, svarer Eidsvoll.

Handlingsplanen mot vold

Hun trekker fram arbeidet med handlingsplanen mot mobbing, vold og trusler som sentral for å gi skolene et verktøy for å bygge et trygt læringsmiljø.

[ Brutte tidsfrister og løfter: Dette har skjedd i kulissene da etaten skulle lage handlingsplan mot vold (+) ]

– Vi skal ha et enda sterkere fokus på å fremme gode verdier i skolen for å forebygge mobbing, samt bygge sterkere kompetanse hos de ansatte i å håndtere hendelser og bygge tillit og trygghet i etterkant av hendelser. Nå når skolene kommer tilbake til normalen har skolene sterkt fokus på å løfte alle elevers skolehverdag med motivasjon, mestring og vennskap. Elevene blir både sett og kan følges opp på en annen måte når elevene møtes fysisk på skolen, sier Eidsvoll.

Hun vil dessuten bygge ut støtteapparatet på skolene med flere miljøarbeidere og helsesykepleiere.

– Skolene skal også involvere foresatte i arbeidet med skolens psykososiale miljø. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering av barn og unge i Osloskolen. I skolen skal alle høre til, sier Eidsvoll.

Peker på pandemien

Skoledirektør i Oslo, Marte Gerhardsen mener også pandemien har hatt betydning for tallene.

– Pandemien har rammet elevene i Oslo hardt, og vi har vært bekymret for hvordan smittevernstiltakene ville slå ut på læring og trivsel. Skolene og vi har brukt tid og ressurser under hele pandemien for å styrke det faglige og sosiale fellesskapet på skolene, gjennom en krevende periode. Elevundersøkelsen viser dessverre at vi har utfordringer vi må fortsette å jobbe med i tiden framover, sier Gerhardsen.

Våren 2021 anbefalte Mobbeombudet i Oslo at det måtte legges ned en ekstra innsats for elevenes psykososiale miljø ved skolestart den påfølgende høsten – nettopp for å minske risikoen for mobbing og utenforskap. Mobbeombudet sa til Dagsavisen torsdag at hun ikke vet hvordan dette er fulgt opp, og at hun er blitt lite involvert i dette arbeidet i 2021.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo. (Mimsy Moller)

Dagsavisen har spurt skoledirektøren hva som er forklaringen bak det, og hun svarer dette:

– Vi har delt bekymringen til mobbeombudet om at mindre fysisk tilstedeværelse på skolen øker risikoen for utenforskap. Skolene våre jobber hver eneste dag for å gi elevene våre en forutsigbar og god skolehverdag. Vi som skoleeier har prioritert dette høyt, blant annet gjennom 56 millioner til skolene for deres innsats for å ivareta elevene faglig og sosialt.

Dagsavisen har rettet spørsmål om manglende involvering av mobbeombudet også til byråden, og hun svarer slik:

- Som byråd forventer jeg at Utdanningsetaten har et tett og godt samarbeid med Mobbeombudet slik det står i tildelingsbrevet til etaten.

Langsiktig perspektiv

Dagsavisen har spurt Marte Gerhardsen om hva som ble gjort helt konkret i 2021 for å ivareta elevenes rett til et trygt og godt psykososialt miljø. Hun svarer dette:

– Vi har et bredt og godt støttesystem som veileder og bistår skolene i både å forebygge og støtte skolene i saker som gjelder elevene psykososiale skolemiljø. Skolene har fått en enkel måte å henvende seg til støttesystemet på, og vi har utarbeidet rutiner og maler for skolens arbeid med skolemiljø.

– Hvordan har man i så fall målt effekten av dette arbeidet?

– Arbeid med psykososialt skolemiljø må ses på i et langsiktig perspektiv. Det vi er opptatt av nå er å justere og forbedre støtten til skolene slik at vi møter skolenes behov best mulig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen