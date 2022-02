Spurte helseministeren om hun vil overkjøre Oslo. Dette var svaret

– Svaret er preget av feil, mangler og ren ansvarsfraskrivelse, sier Aina Stenersen fra Oslo Frp til Dagsavisen.

Flertallet i Oslo bystyre ønsker ikke å legge ned Ullevål sykehus, og motstanden mot planene om nytt storsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og nedleggelse av Ullevål sykehus, har vært stor lokalt.

Men i Stortinget sørger Arbeiderpartiet og Høyre for flertall for at planene til Helse Sør-Øst skal realiseres. Tirsdag var det fakkeltog i Oslo mot Ullevål-nedleggelsen, der blant annet ordfører Marianne Borgen (SV) uttalte sterk motstand mot en eventuell statlig regulering som vil overkjøre politikerne i Oslo.

Debatten om nytt sykehus i Oslo blusset opp igjen da helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa dette i Stortinget for et par uker siden:

– En statlig plan er et verktøy enhver regjering har. Vårt mål er å følge den fremdriften som er vedtatt. Det er viktig, for det vil påvirke alle andre investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst.

Statlig regulering

I etterkant av sterke reaksjoner på dette, kom et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) der Frps Aina Stenersen og Bård Hoksrud ville ha et klart svar på om staten vil bruke statlig regulering for å presse frem et nytt sykehus.

– En statlig regulering vil være et stort svik for Sp sine velgere og Ap, med tanke på lokaldemokratiet, sier Aina Stenersen , nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo.

– Oslo sine innbyggere, bydelsutvalgene og bystyre fortjener å vite om regjeringen ved helseministeren har begynt å arbeide med statlig regulering av Ullevål sykehus. Våre interne kilder sier at arbeidet er påbegynt, og hittil er helseministeren uklar i sine svar offentlig. Derfor sender vi inn skriftlig spørsmål til helseministeren, og vi vil ha et klart ja eller nei svar, sier Aina Stenersen.

Saken ble løftet frem for Stortinget av Bård Hoksrud, som sitter i Helse- og omsorgskomiteen. Følgende spørsmål ble sendt Ingvild Kjerkol.

«Samtlige partier i Oslo bystyre, med unntak av Høyre, har vedtatt å beholde Ullevål sykehus. Kan statsråden avklare om det jobbes internt i regjeringen for å overstyre Oslo kommune med en statlig reguleringsplan med konsekvens av å nedlegge Ullevål sykehus til fordel for et nytt storsykehus på Gaustad?»





[ Sykehusstemmene som stilnet: Vil Sp virkelig overkjøre Oslo? ]









Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). (Håkon Mosvold Larsen/NTB)





[ Nytt sykehus: Sp-profiler med klar melding til regjeringskamerater ]

Ikke imponert

Tirsdag fikk de det skriftlige svaret fra helseministeren, hvor hun konkluderer slik:

«Planene på Aker og Gaustad er nå inne i en reguleringsprosess. Jeg legger til grunn at reguleringssakene blir behandlet i Oslo bystyre som en plansak og ikke som en sak om sykehusstrukturen i Oslo. Dette spørsmålet har Oslo kommune uttalt seg om på det tidspunktet i prosessen der strukturen var på høring. Regjeringen ønsker nå framdrift og realisering av sykehusplanene i Oslo».

Helseministeren peker på at ny sykehusstruktur ble vedtatt av Oslo kommune i 2016, og at bygningsmassen på Ullevål ikke er godt nok oppdatert for tilbudet som skal gis. Ministeren peker også på at det er viktig at prosessen som allerede er satt i gang med utvikling av nytt sykehus krever framdrift, og at Helse Sør-Øst trenger forutsigbarhet.

Ingvild Kjerkol svarer altså ikke direkte på hvorvidt det jobbes internt i regjeringen for å overkjøre Oslo kommune.

De to Frp-politikerne lar seg ikke imponere over svaret de fikk.

– Helseministeren påpeker også at hun ikke vil snu, og nevner ikke at å legge ned Ullevål sykehus også vil ramme andre sykehus i regionene rundt, fordi en svært stor del av kapitalen vil bindes opp i Gaustad- prosjektet. Helseministeren tar ikke hensyn til lokaldemokratiet, og sier at det kun er staten ved Helse Sør- Øst som har ansvaret for sykehusstrukturen, det er svært arrogant, og det er ikke vanlige folks tur nå i det hele tatt å være med på å bestemme. Nå er det bare å vente på statlig regulering fra helseministeren, og nytt løftebrudd fra Vedum, som vi skal kjempe imot, sier Aina Stenersen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er forelagt Stenersens kommentarer, og svarer i en e-post slik via sin kommunikasjonsavdeling til Dagsavisen:

«Statsråden har ikke noe å legge til i saken utover det hun har svart Stortinget.»

– De nye sykehusplanene for et storsykehus er sterkt omstridt både blant fagfolk og innbyggere. Med en langsiktig sykehusplan for Oslo og Østlandet, er det viktig at man danner et bredt og robust flertall. I sykehusstriden rundt Ullevål sykehus er ikke det tilfellet, avslutter Stenersen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen