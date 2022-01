Nytt sykehus: Sp-profiler med klar melding til regjeringskamerater

– Ingen planetat har bedre forutsetning for å behandle helheten i en sak enn Oslo. De har den beste forutsetningen for at saken får en saklig og grundig behandling. Sp står for kommunalt sjølstyre, og da er det helt naturlig at det blir en kommunal behandling for sjukehusinvesteringene i Oslo. Noe annet vil være et brudd på regjeringserklæringen, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

Debatten om Oslos sykehusplaner har igjen rast etter at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) nylig signaliserte at regjeringen var klare til å overstyre Oslo.

– En statlig plan er et verktøy enhver regjering har. Vårt mål er å følge den fremdriften som er vedtatt, sa Kjerkol i Stortinget.

Det blir ikke godt møtt av verken Oslo Arbeiderparti eller Senterpartiet på Stortinget.

Bred kamp

Bevegelsen for å bevare Ullevål sykehus, og psykiatrisk avdeling på Gaustad er stor. Alle fagforeningene på Oslo universitetssykehus (OUS) er imot planene. Det er også Senterpartiet, men de måtte bøye seg for Arbeiderpartiet da de gikk i regjering sammen. I regjeringsplattformen ble de enige om å gjennomføre endringer i sykehusstrukturen i Oslo i henhold til vedtatte planer.

– At Senterpartiet har forpliktet seg til sykehusplanene, er ikke det samme som at de har forplikta seg til å gjennomføre en statlig reguleringsplan, sier Jan Bøhler i Oslo Senterparti.

Sykehusplanene betyr nedlegging av Ullevål sykehus, for så å flytte praksisen til Gaustad. Da skal den nåværende psykiatriske avdelingen på Gaustad flyttes til det nye lokalsykehuset på Aker. Men reguleringsplanene for hvordan disse byggene er blitt møtt med kritikk fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo.

Nedstemt

På kommunalt nivå i Oslo er heller ikke reguleringsplanene ønsket. De får nei fra et bredt flertall i Oslo bystyre, etter at Oslo Arbeiderparti snudde i saken i fjor. Det er bare Høyre som støtter planene.

Også Lundteigen mener at regjeringen ikke kan gjennomføre planene når verken bystyre eller planetaten støtter statens planer.

– Det står i regjeringsplattformen at regjeringen skal ha tillit til det lokale sjølstyret. For Senterpartiet så er det en forutsetning for å få planene fram til realisering. Ordinær prosedyre for behandling av en stor reguleringssak er å lytte til de kommunale myndighetene, sier Per Olaf Lundteigen.

Men da Rødts forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus, bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen skulle stemmes over for to uker siden, var Senterpartiet med på å stemme end forslaget.

Per Olaf Lundteigen holdt et innlegg der han sa at Oslo kommune selv er best skikket til å ta avgjørelsen. Han forklarer at selv om de er imot regjeringens planer, kan de ikke stemme for opposisjonens forslag på Stortinget.

– Det skal veldig mye til at en stemmer for et opposisjonsforslag, det er en generell linje som en har i regjering, sier han.

Også Kjersti Toppe, som fram til hun ble barne- og familieminister var Senterpartiets helsepolitiske talsperson har fram til hun ble statsråd vært kritisk til sykehusplanene.

Troverdighet

– Kjersti Toppe er nå medlem av regjeringen, og det er forståelig at hun ikke uttaler seg om saken. Vi kan ikke forvente at hun skal uttale seg om en annen statsråds ansvar. Hun kan ikke komme med utspill mot egen regjering.

Saken ligger først og fremst i fanget til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), men Jan Bøhler håper at partifelle og Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kan forandre saken.

– Kommunalministeren styrer over departementet som har ansvaret for reguleringsplaner, og han har en viktig rolle når det kommer til innføringen av de statlige reguleringsplanene. Jeg har et håp om at Senterpartiet i regjering vil stå sterkt sammen mot Arbeiderpartiet i denne saken, så de ikke får trumfet dette igjennom.

Bøhler mener Ap bør lytte til Sp om de igjen uttrykker at de er sterkt imot at regjeringen skal bruke statlig tvang for å få gjennomført sykehusplanene.

– Selv om Ap har flertallet i regjeringen, bør de ha respekt for at dette er en grunnleggende sak for Senterpartiet, sier han.

«Skal bestemme selv»

I Hurdalsplattformen står det også at «tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over.» og at «Lokalsamfunn skal bestemme mer selv, og folk skal få mer innflytelse over og kunne være stolte av sin egen hjemplass.»

I tillegg til at Senterpartiet har gått til valg på å bevare Ullevål sykehus, mener Bøhler det er ekstra viktig å holde løftet om å ikke overkjøre lokaldemokratiet. Han minner om at kampen for å bevare Ullevål sykehus var stor i valgkampen, og at partileder Trygve Slagsvold Vedum besøkte sykehuset flere ganger. At de tapte kampen i regjeringsforhandlingene er en ting, men nå som bystyret har fattet sitt vedtak er saken en annen, mener Bøhler.

– Oslo bystyret har fattet sitt vedtak, og Plan- og Bygningsetaten i Oslo er strekt skeptiske. Når Plan- og bygningsetaten sier byggene ikke kan bygges slik de er foreslått, så må vi tilbake til tegnebordet, sier han og legger til:

– Det er viktig for Senterpartiets troverdighets skyld at regjeringen ikke overkjører lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet er selve sjela til Senterpartiet. I denne saken kan ikke Senterpartiet la seg overkjøre.

Per Olaf Lundteigen mener det viktigste nå er at planetaten og de ulike politiske organene i Oslo kommune får gjort en rask og grundig jobb.

– Det er ingen tradisjon for at et bystyre stemmer imot statlige investeringer. Hvis de gjør det, så må det være noe riv ruskende gæli med disse planene.

– Og det viktigste for dere er også at det ikke blir en statlig overkjøring?

– Ja, det er ikke riktig å ha en statlig reguleringsplan i denne saken, sier Lundteigen.

