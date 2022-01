Økonomiregisterets svanesang

Gråt ikke, folkens, men Oslo kommunes økonomiregister skal legges ned. Vedtaket ble gjort, helt uten debatt, på bystyremøtet i november.

Økonomiregisteret eksisterte for at vi, helt vanlige folk, skulle kunne kikke politikerne i korta. Sjekke hvilke økonomiske bindinger de har, hvilke styrer de sitter i, hvilke aksjer de eier, og hvilke gaver de har fått.

Men snart er det slutt. Registret skal stenge første april, og det er ingen grunn til å tro at det hele er en spøk.

Helt skandale er det likevel ikke. Oslos makthavere skal fortsatt registrere bindingene sine, de skal bare gjøre det i et annet register. KS, organisasjonen for landets kommuner, har nemlig et annet register som gjør mye av det samme. Og på rådhuset har det vært litt irritasjon over at man har hatt både KS sitt «Styrevervregister» og Oslo kommunes økonomiregister, samtidig. Det meste står tross alt i begge registre.

Og siden Oslos register var både kronglete og gammeldags, sto valget mellom å bruke masse penger på et nytt, eller rett og slett å kaste det, og bruke KS sitt i stedet. I november valgte bystyret den enkleste løsninga.

Det er sikkert ålreit. Man skal ikke kaste penger etter dårlige datasystemer man ikke trenger. Men likevel er det kanskje noe vi kommer til å savne når det gode gamle økonomiregistret vandrer heden. I KS sitt Styrevervregister står det nemlig ingenting om gaver.

Hvis du eller jeg eller Statoil eller Nord-Koreas ambassade får det for oss at vi skal gi en trivelig presang til et bystyremedlem. Eller til ordføreren, eller en byråd, så skal det i dag – i prinsippet – havne i Oslo kommunes Økonomiregister.

Riktignok er det veldig få gaver som er oppført der. Det kan være at våre folkevalgte er veldig dårlige til å rapportere gaver, eller det kan være at de rett og slett praktisk talt ikke får presanger utover på julaften fra nærmeste familie.

Faktisk er det bare FIRE personer som i det hele tatt har oppgitt gaver det siste året eller så. Ordfører Marianne Borgen er, kanskje ikke overraskende, den som har fått flest. Hun har fått en flaske irsk whisky fra Irlands ambassade, litt vin og sjokolade fra Indias ambassade, noen ansiktskremer fra Koreas ambassadør, og en studiebok om bibelen fra en privatperson.

Ikke noe som frister til de helt store gjenytelsene, skulle man tro.

Men det er klart, for en ordfører blir det jo litt mottakelser. Og da skal det sirlig noteres hva man har fått, og hva man har gjort med gavene. Som i 2019, hvor Marianne Borgen etter et julegranrelatert besøk i London sirlig informerte allmennheten om at Lord Mayor of Westminster hadde gitt henne en bok, et puslespill og en pakke kjeks. Men at hun alt hadde spist opp kjeksen.

Hogstseremoni for Trafalgar Square-juletreet Presanger går gjerne ikke bare én vei. Oslo kommunes julegrangave til London utløser gjerne en liten presang den andre veien også. Men gjenytelsen er gjerne mer håndterlig. Og spiselig. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Den eneste gaven Raymond Johansen har fått i år er en genser fra Norges jeger- og fiskerforbund, til en verdi av femten hundre kroner. Aps gruppeleder Andreas Halse har fått to billetter og middag til kampen mellom Norge og Latvia på Ullevål. Kampen endte 0–0 og sørga for at vår stolte nasjon ga opp håpet om en billett til fotball-VM. Men maten var sikkert god.

Ja, og så har Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg fått noe fint å legge på senga. To putevar og to ulltepper, til en verdi av 1156 kroner, fikk hun i presang fra en privatperson i høst.

Og det er hele lista over gaver. Når økonomiregistret nå blir nedlagt kan vi altså i framtida ikke være garantert å få denne typen livsviktig informasjon!

Det skal sies at vi får opplyst at bystyret også i framtida vil oppfordres til å legge inn gaver i fritekst i KS-databasen. Så får vi se hvordan det blir med praksisen.

De kaller det gjerne dyneløfting, når myndighetene trenger seg inn i private hjem og familier. Sånn skal vi ikke ha det i Oslo-politikken. Men kjeks og putevar, de må forhåpentligvis kunne løftes litt på, også i framtida.

