Oslomåling: Høyre har nesten 30 prosent, men det er fortsatt rødgrønt flertall

En ny Oslo-meningsmåling viser fortsatt rødgrønt flertall i hovedstaden. Samtidig øker Høyre kraftig, og får støtte fra 29,1 prosent av velgerne. Arbeiderpartiet faller litt, sammenlignet med kommunevalget, mens Rødt og Venstre vokser. Uansett er de to store vinnerne Oslo Høyre og Oslo SV.

– Det var veldig hyggelig, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

– Det lover godt, det, sier SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

Målinga er utført av Respons for Oslo Høyre. Det gjør at vi må huske på et par ting når vi leser tallene: For det første: Respons er et seriøst firma som leverer tall man kan stole på. For det andre: Vi hadde neppe fått dem av Oslo Høyre om de ikke var veldig gode for nettopp Oslo Høyre. 1000 personer er intervjuet per telefon i undersøkelsen, som er gjort mellom 9. og 16. desember 2021.

Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?». Respons Analyse opplyser at feilmarginene varierer mellom 1,5 og 2,5 prosentpoeng. Resultatet gir totalt Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt 52,9 prosent av stemmene.

Fall for MDG

Miljøpartiet De Grønne gjør det mest alvorlige fallet i undersøkelsen. I kommunevalget for to år sida fikk partiet 15,3 prosent. Skal vi tro denne undersøkelsen har partiet mista en tredjedel av velgerne, og har nå 10,2.

– Akkurat på denne målinga har vi og SV nesten bytta plass, sier Eivind Trædal, som er gruppeleder i MDG.

Han påpeker at det fortsatt er et solid rødgrønt flertall og tar det som både en utfordring og en oppmuntring.

– Hvordan tolker du resultatet?

– Jeg tror nok folk mest tenker på nasjonal politikk nå. SV har jo hatt en sentral rolle i rikspolitikken i hele høst. Det er sannsynligvis mye av bakgrunnen. Dette er én måling, så får vi se fram mot neste lokalvalgkamp, sier han.

Oslos innbyggere skal være trygge på å ha rent vann de neste tiårene også, skriver Eivind Trædal (Mdg) (Cornelius Poppe/NTB)

Men man skal jo alltid se lyst på livet. Og for MDG kan det kanskje skape en viss glede at hovedmotstanderne Frp og FNB gjør det svært dårlig.

– De som har vært mest mot MDGs politikk har knapt vært mindre, sier Trædal.

Jubel i Høyre

Høyre er, ifølge denne målinga, byens største parti med enorm margin. De snuser på 30 prosent, mens ingen andre når opp til tjue en gang.

– Det er en veldig hyggelig måling, sier Anne Haabeth Rygg.

Hun er gruppeleder i Oslo Høyre, og altså partiet som har bestilt undersøkelsen.

– Det er inspirerende å se at såpass mange synes at de løsningene vi peker på er gode for byen, sier hun.

– Men dere er det eneste store partiet på høyresida?

– Vi jobber ut ifra det mandatet vi har fått fra velgerne. At vi gjør det bra, det tar jeg med meg.

– Går dere for 30 nå da? Eller 33,4? Hva er målet?

– Haha, nei, jeg har ikke noe 36,9. Hvis vi skal ta tilbake makten i byen er det viktig at Høyre er sterkt og stort, sier hun.

SV-vekst

Men aller størst framgang opplever SV. Med 15,3 prosent av stemmene har de økt med over 6 prosentpoeng siden kommunevalget. De spiser opp det lille fallet til Arbeiderpartiet og det store fallet til MDG i et jafs.

– Oj, det er jo veldig gode tall for oss. Det lover jo godt, det, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV og skolebyråd i byen.

Høsten i norsk politikk har vært preget av valget, regjeringsforhandlingene og statsbudsjettet. SV har vært tydelig til stede overalt. Men Holmås Eidsvoll tror også tallene preges av pandemien.

– Mange er permitterte. Og det minner jo folk på at de som rammes hardest er de som har minst fra før, sier hun.

En idé om at det er hennes egen fortjeneste, etter at Holmås Eidsvoll overtok den profilerte jobben som byråd for oppvekst og kunnskap, den stiller hun seg noen hakk mer skeptisk til.

– Haha, jeg tror vi må ha litt mer is i magen før vi begynner å snakke om den effekten. Men skolepolitikk er viktig for mange i byen, og at SV styrer det feltet tror jeg har litt å si, sier hun.

– Hva tenker du om veksten til Høyre, da?

– Tjæ. Vi vil jo heller ha et stort Ap enn et stort Høyre. Men det viktigste for oss er at vi får gjennomslag for SVs politikk, sier Holmås Eidsvoll.

