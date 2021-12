Julebystyremøtet ble tatt av korona: Ikke blei det kos og ikke blei det pølser

Det siste møtet. Hvert eneste år. Det pleier å være en lett stemning. Riktignok er det lokalpolitikkens variant av å gå ut med søpla: Alle de sakene som har blitt liggende litt for lenge, men hadde vært veldig fint å få unna før året er omme, de skal behandles på årets siste. Men det pleier å være ganske udramatisk. Og alle gleder seg til de artige talene til slutt. Litt mat. Litt skåling. Litt julekortskriving underveis i møtet. Sånne ting.

Vel, et sånt møte ble definitivt ikke årets siste bystyremøte. Men langt, det blei det.

Da møtet åpna fikk vi det første tegnet: Byrådsleder Raymond Johansen har såpass korona at han ikke kom på møtet. Det siste! I stedet blei det helsebyråd Robert Steen som holdt koronatale ved møtets start. Akkurat korona ved møtets start har vel nesten festa seg som en tradisjon, nå. Håper den ikke varer alt for lenge.

Helsebyråden kunne fortelle at det skulle bli enda strammere. Hele Osloskolen skal bli digital fra og med fredag. Altså i de siste tre dagene før jul eller noe sånt.

Å stenge skolene er vel det hardeste tiltaket som ligger i verktøykassa. Når butikkene stenger kan vi tross alt handle på nett og plukke opp i døra. Når øllen stenger kan vi drikke hjemme. Men når skolene stenger, så stenger byen.

Likkavæl var de fleste partiene positive, eller de godtok i hvert fall avgjørelsen uten å protestere alt for mye.

Men det så ut til å kunne bli enda verre. Rødt meldte at de ville ha opp en sak «ved møtets slutt». Vanligvis kan ikke et parti melde opp en sak med så kort varsel, men når man sier «ved møtets slutt» er det fordi det er ett eller annet som haster noe innmari. Og Rødt ville stenge barnehagene og AKS også.

Det var bakteppet for hele resten av bystyremøtet denne uka. Man hadde allerede stengt skolene. I løpet av møtet skulle det avgjøres om man skulle stenge enda mer. Da er det alvor i bystyret.

Såpass til alvor at det er litt vanskelig å bry seg om alt det andre. Om Høyres klage på at byen tre år etter et bystyrevedtak ikke har fått en regnbueplass. Om spørsmålet om hvorvidt budsjettkompromisset mellom Rødt og de rødgrønne har ført til et bittelite minus i økonomiplanen for 2024. Eller om prisen for lading av elbil skulle øke med to kroner.

Men sånn er det jo. Livet må gå videre, det har jo ikke noe særlig valg. Så jeg skal ikke rakke ned på at byen må styres, sjøl om det er mest fristende å strekke henda i været og brøle, og ikke bry seg om alle de helt vanlige greiene man skulle ha gjort.

Tenk på det, kjære lesere, når dere også i morra tar oppvasken eller hekler juleduk. Sånne kjedelige og tilsynelatende helt teite ting gjør også politikerne.

Alltid fint med en fin bakgrunn, Lars Petter. Men i dag så det ikke helt bra ut, faktisk. (Oslo kommune-TV)

For eksempel måtte bystyret komme seg gjennom følgende små og store spørsmål:

* Hvorvidt bydelsutvalgene skal ha retten til å stille forslag i bystyret. Dette ble etter en kort og veldig positiv debatt vedtatt at byrådet skulle se på.

* Forbud mot å tømme septik fra båt i fjorden. Dette ble etter enda større enighet vedtatt at byrådet skal fikse i løpet av 2022. (Se en lengre sak om temaet, med massevis av referanser til både bæsj og tiss, her)

* Veiledende plan for offentlige rom (VPOR blant venner) for Bjerke. Den gikk også kjapt og greit gjennom bystyret, med enkelte protester. Du veit, det vanlige. Noen synes det er en dum idé å bygge alt for høyt og tett og mørkt, men byrådet står på sitt og får flertall.

* Man fikk vedtatt Planprogram for kommuneplanens arealdel. Det er en langt større sak enn det jeg greier å gå gjennom i denne saka. Men det er altså en diger plan for hvordan hovedstaden skal se ut framover, og hvor det skal bygges hus i denne byen. Men også her er det protester langs de vanlige linjene. Høyresida synes det er dumt å bygge tettere på vestkanten, mens Rødt synes det er dumt å bygge boliger for nær industri. Du skjønner tegninga.

* Man fikk vedtatt å tillate enda et digert høyhus i kværnerdalen. Joda, det er visst fortsatt plass til mer der, hvis man går på med spett og brekkjern og bøyer de andre husene litt til side et øyeblikk.

* Man fikk vedtatt en handlingsplan mot hatefulle ytringer. Det utløste to knallharde debatter. Den ene om hvorvidt man skulle vedta at alle skolebarn skal besøke Hjemmefrontsmuseet (man hadde allerede bestemt at de skal besøke 22. juli-senteret og/eller demokratisenteret på Utøya, samt Holocaust-senteret hvis jeg ikke misforsto helt), og en setning om hvorvidt kommunen kan velge å si nei til å leie ut lokaler til arrangementer som ikke er «egnet til å fremme en offentlig samtale og debatt». Uansett: Handlingsplanen blei vedtatt.

* Man fikk solgt litt og gitt bort litt areal til fotballklubben Ready.

* Det ble gjennomført en litt sinna debatt om hvorvidt man skulle sette ned en uavhengig kommisjon for å evaluere Oslo kommunes håndtering av koronakrisa.

* Tommy Skjervold i Frp ville gjerne slutte i bystyret, fordi han har fått jobb som direktør for samfunnskontakt i NHO. Nå er det en del i bystyret som synes det begynner å bli litt vel lett å få fritak, men han fikk nå lov, likkavæl. Ordfører Marianne Borgen lovte å ta en ny gjennomgang av hvordan fritakssøknader skal tas imot neste gang.

Og dette var bare høydepunktene. Totalt var det 36 saker (pluss minus et par, det er seint, nå), som ble behandla på de nesten ti fulle timene møtet varte.

Men til slutt skulle altså det tunge spørsmålet opp: Rødt sitt forslag om å stenge barnehagene og AKS i tillegg til skolene som allerede var vedtatt stengt.

Men tross den oppjaga stemninga og krisefølelsen både i folk og (digitalt) rådhus: Såpass langt ville ikke politikerne gå.

Arbeiderpartiets Andreas Halse forklarte bestemt hvordan de så på det:

– Vi har et system i Oslo hvor det er byrådet som har sentral kriseledelse. De har muligheten til å vurdere alle forholdene opp mot hverandre. Det ansvaret ligger hos byrådet. Og bystyret bør ikke gå inn og plukke ut enkeltbeslutninger. Og såpass ansvarlige var bystyret i dag. Det skal nok flere smittede til før bystyret tar helt over styringa av byen.

Det blir kanskje litt maktvakuum når byrådsleder Raymond Johansen ikke møter opp i bystyret. Men det finnes jo grenser og, da.

PS: Som sagt. Det var en alvorlig dag i bystyret, dette. Digitalt møte tillater ikke pølser ved møtets slutt. Og uten pølser blir det mer alvor. Men livet må gå videre. Vi kan ikke slutte å gjøre som vi alltid gjør, bare fordi det er korona. Så litt tull og fjas må også denne bystyrereferenten tillate seg. Jeg håper dere tillater det. Eller, jeg veit dere gjør det.

For, som byråd Robert Steen pleier å si det:

