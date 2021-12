Nå: Innfører digital hjemmeundervisning resten av skoleåret

Det opplyser Robert Steen om til Oslo bystyre onsdag.

– Situasjonen i Osloskolen er presset. Mange ansatte er fraværende på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymret for at barna deres skal bli smittet rett før jul. Basert på situasjonen i skolene og etter klare faglige råd har byrådet i dag besluttet å innføre heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember i grunnskole, videregående, fagskolene og i voksenopplæringen, sa Steen.

Sekunder senere sendte byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll ut en pressemelding:

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning for alle skoler frem til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo. AKS og barnehagene vil være åpent, men med mulighet for reduserte åpningstider der det er behov for det, skriver hun der.

– Sikrer tilbud

– Vi sikrer et tilbud for de minste barna ved at barnehagene og AKS er åpent. Foreldre til barn med kritiske samfunnsfunksjoner og barn i sårbare livssituasjoner vil også få et fysisk tilbud dagene inn mot jul. Vårt mål er hele veien å sikre mest mulig fysisk tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen og smittesituasjonen som er. De siste dagene inn mot jul betyr det et fysisk tilbud for de aller minste og de med størst behov. Det er jeg glad for at vi sikrer, skriver Holmås Eidsvoll videre.

Robert Steen avviste ovenfor Dagsavisen så seint som i går at det var aktuelt å stenge skolene, slik blant annet Drammen og Stavanger allerede har gjort.

– Det er mange sektorer med høyt sykefravær og det er stort press på tjenestene, så jeg skjønner de kommunene som har gjort det slikt. Det er også enkeltskoler i Oslo som er stengt, men vi er ikke der i dag at vi vil gjøre byomfattende grep og stenge alle skolene i Oslo. Det må i så fall veies opp mot ulempen det er at elevene mister den arenaen også, sa Steen i går.

Kan gå mot stengte barnehager

Snuoperasjonen kom få timer før bystyret skal behandle et forslag fra Rødt om å ikke bare stenge skolene fram til jul, men også å stenge aktivitetsskolene og barnehagene, også i romjula. I pressemeldingen understreket byrådet at aktivitetsskolen og barnehagene skal være åpne, og de skriver ingenting om hva som skal skje i romjula.

Derfor vil Rødt opprettholde sitt forslag, som skal voteres over aller sist i dagens bystyremøte, sier gruppeleder Eivor Evenrud til Dagsavisen. Får dette flertall innebærer det at også barnehagene og AKS stenges, også i romjula, og at de ansatte får fri med lønn.

– Vi fremmer fortsatt vår sak ved møtets slutt. Det høye sykefraværet og den uforsvarlige driften er akkurat den samme i barnehagene nå som den er i skolen, sier Evenrud.





Saken oppdateres