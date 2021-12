For to uker siden ba han folk dra på julebord. Så ble alt snudd på hodet

– Smittesituasjonen nå er alvorlig. Ikke bare i Oslo, men i hele Norge og hele Europa. Det er noe med farten nå vi ikke har erfart tidligere i pandemien, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Torsdag forrige uke kom regjeringen med en rekke nasjonale innstramminger for å stagge smitteutviklingen i Norge. Allerede mandag kveld ble tiltakene fulgt opp med enda flere enda strengere tiltak. For bare drøye to uker siden sa Steen til Dagsavisen at folk og bedrifter ikke burde avlyse julebord, og at det ikke var forholdsmessig å stenge ned samfunnet basert på innleggelsestallene eller sykdomsbildet, selv om smittetallene økte. Byrådsleder Raymond Johansen fulgte opp med å si at vi ikke kunne stenge ned samfunnet for sikkerhets skyld, og ba mediene være mindre opptatt av smittetall og mer opptatt av sykdomsbildet.

Nå har alt blitt snudd på hodet.

– Det er bare 3 uker sida vi ble klar over at det fantes en variant i Sør Afrika som het omikron som vi burde være var på. Så fikk vi noe mer informasjon mot slutten av den uka, og så kom julebordet på Aker brygge der vi for første gang ble oppmerksomme på at omikron hadde spredd seg i Norge. Det er 2 uker sida, sier Steen, og legger til:

– Så har omikron spredt seg til 60 land. I Storbritannia sier Boris Johnson at omikron allerede nå er mer utbredt enn delta. Danskene mener det vil skje der neste uke. Alt dette har skjedd i løpet av få dager. Det illustrerer kraften i smittespredningen omikron har i seg som ingen så for 14 dager siden. Det er den store forskjellen mellom i dag og da jeg og Raymond sa det vi sa, sier Steen.

Omikron

Sykehusene har meldt om enormt press, og smitten er rekordhøy både i Oslo og Norge. Likevel er det noen færre innlagt på sykehus i Osloregionen med covid-19 nå enn det var ved smittetoppen i april. Steen mener likevel at den kraftige innstrammingen regjeringen kom med mandag kveld nå er forholdsmessig.

– Jeg mener det. Sykehusene og spesialisthelsetjenesten er den største bekymringen nå, og jeg ser hvordan innleggelsestallene vokser. Det bekymrer meg. Jeg mener det som gir seg til kjenne i disse tallene tilsier at vi var nødt til å gjøre det som skjedde i går, med ganske innskrenkende tiltak på nasjonal basis, sier Steen, og legger til:

– I den andre enden kan det hende vi må diskutere om hvor robust spesialisthelsetjenesten vår er, men den debatten får komme seinere.

Gjennom hele pandemien har det vært byrådsleder Raymond Johansen, helsebyråd Steen og resten av Oslos politikere som i stor grad har bestemt hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo. De gangene det har kommet nasjonale tiltak har Oslopolitikerne i stor grad vært raskere på ballen enn regjeringen og allerede innført strengere tiltak i Oslo. Denne gangen er det annerledes. Nå har regjeringen i to omganger innført regionale og nasjonale tiltak uten at det har vært bestemt av hovedstadens folkevalgte.

Steen mener det er en vesentlig forskjell mellom tidligere tiltak og de som kom nå. Før har Oslo vært episenteret for koronasmitte i Norge, med opptil 40 prosent av all smitte. Det tallet er annerledes nå. Nå er mellom 20 og 30 prosent av koronasmittede i Norge fra Oslo.

– Da er det naturlig at nasjonale myndigheter iverksetter tiltak nå som vi er en del av. Med det mener jeg at det er ikke noe ved situasjonen i Oslo nå som er så mye mer alvorlig enn resten av landet at Oslo må føre an i tiltakskjeden, sier Steen.

– Pass på hverandre

Men selv om tiltakene gjelder hele landet rammer de særlig Oslos innbyggere knallhardt. Hoteller, restauranter og kulturaktører må igjen permittere ansatte og avlyse arrangementer. Barn og unge kan gå glipp av fritidsaktiviteter, og det er lagt strenge føringer på hvor mange som kan samles.

Steen er bekymret for situasjonen, både den økonomiske situasjonen for bedriftene og enkeltmennesker, men særlig at flere framover kan måtte leve i isolasjon eller med mindre sosial kontakt, noe som tærer på psyken til mange.

– Nå er det viktig at vi passer på hverandre. Vi må erkjenne at mange sliter nå, og mange er slitne og hadde klart seg foruten dette. Nå gjelder det å stille opp for naboen eller andre du veit at trenger hjelp. Vi vet hva som skal til for å slå tilbake viruset, og det er kontaktreduserende tiltak. De som kommer i økonomiske problemer, får sosiale eller psykiske og mentale utfordringer av det, de må vi hjelpe. Både vi i det offentlige, men også oss enkeltpersoner som meg og deg, sier helsebyråden.

– Hva skal nå til for at vi åpner samfunnet igjen? Hvilket mål er det vi prøver å nå?

– Først må vi bygge global kompetanse på hva omikron egentlig representerer. Vi vet at det er veldig smittsomt, men vi vet ikke hvor alvorlig sykdomsbyrde det gir. Vi trenger mer tid og kunnskap. Så vet vi også at omikron smitter så mye fordi 2 doser ikke hjelper så mye mot omikron-smitte. Det hjelper sannsynligvis mot alvorlig sykdom, men for å få ned smitten og beskytte enda mer mot sykdom blir 3 dose viktig. Der må vi få opp farta, sier Steen, og legger til:

– Når vi har fått god distribusjon av 3. dose og mer kunnskap om alvorlighetsgraden, da kan vi sette oss ned og se på tiltak igjen. Jeg er helt sikker på at vi vet mye mer i januar enn i dag. Dette går som sagt veldig fort. I verste fall er omikron i stor grad sykdomsframbringende, og da må vi eventuelt vente på en ny variant av vaksinen. Det vil i så fall ta litt tid, men dette vet vi ikke noe om enda.

Stenger ikke skolene

Tirsdag kom meldingen om at flere kommuner nå stenger skoler, ikke bare for å hanskes med smittesituasjonen, men også fordi det er høyt sykefravær og mange lærere er utslitt. Steen sier det så langt ikke har vært på bordet i Oslo.

– Det er mange sektorer med høyt sykefravær og det er stort press på tjenestene, så jeg skjønner de kommunene som har gjort det slikt. Det er også enkeltskoler i Oslo som er stengt, men vi er ikke der i dag at vi vil gjøre byomfattende grep og stenge alle skolene i Oslo. Det må i så fall veies opp mot ulempen det er at elevene mister den arenaen også, sier Steen.

