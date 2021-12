Koselig revolusjon

Det er alltid så koselig når budsjettforhandlingene er ferdige i Oslo.

Byrådet av Ap, SV og MDG har for lengst lagt fram sitt budsjett for hovedstaden, men så, ganske seint på høsten, så må de sette seg ned med støttepartiet Rødt, for å få et flertall.

Da får Rødt en del millioner kroner til å strø om seg til gode formål. Akkurat hvor mye penger de får er sjølsagt et forhandlingsspørsmål. Hvis Rødt vil gjøre de andre partiene egentlig er helt enige i får de mer, og hvis det er reine Rødt-saker får de mindre. Det kan være lettere å få investeringspenger enn driftspenger (fordi man kan låne penger til investering, mens drift må man kutte i noe annet for å få råd til). Og sånne ting. Men det er godt inne på den deiligste sida av hundre millioner. Det er det alltid, og også i år.

Og dermed skjer det koselige ting.





Årets store sjarmbombe var kunstgressbanene på Romsås og på Grefsen. Særlig forholdene på sistnevnte, Nordre Åsen, har skapt mye sinne i Oslo-fotballen det siste året, etter at kommunen har fått lagt en kunstgressmatte der som ikke ser ut i måneskinn, og ikke kan spilles fotball på uansett lysforhold.

Det gir nok Rødt noen nye tilhengere i Skeid-land. Klubben har rykka opp til Obos-ligaen i høst og er nok ekstremt fornøyd med at de nå endelig får en ny matte, levert på sølvfat av Rødt.

Også byens revmatikere kan gi et anerkjennende nikk i Rødts retning. Sjøl om fem millioner kroner bare er nok penger til å leie inn litt privat bassengkapasitet, er terapibad etterlengta for dem som trenger sånt.

Samma med den samiske barnehagen Cizáš, som får nesten en million til å sikre en stilling, og Søndre Nordstrand får sitt når det går fem millioner til rehabilitering av Ingierstrand bad.

Men store penger er det ikke. Heller ikke de som går til organisasjonslivet, der skal alltid Rødt dele ut litt penger i budsjettet. Denne gangen går det noen hundretusener til blant annet Jussbuss, Mental Helse Ungdom, Stiftelsen Sex og Samfunn og Oslo Døveforening. Det Andre Teateret får en halv million, og Sub Scene får en kvart. Og sånn kan vi holde på.

Men de store penga, de bruker Rødt til fryktelig kjedelige ting.

Bydelene, for eksempel. 50 millioner, omtrent, skal Oslos femten bydeler dele på. Det blir litt over tre millioner kroner på hver av dem, bydeler som i gjennomsnitt har godt over halvannen milliard i budsjett allerede. Hvis hver av de ansatte i bydelene skal få en kokosbolle i julebonus er penga snart spist opp. Det er sånn man gjør store penger til småpenger.

Ellers går det 58 millioner til flere ansatte i hjemmetjenesten. Det kan fort bli en tre-fire ansatte i hver bydel, og ingenting å kimse av. Sammen med nesten hundre millioner kroner til universell utforming, særlig i kollektivtrafikken og i skolen, er det ting som kan bety noe for folk.

Men det er ikke akkurat lukta av revolusjon man kan kjenne gjennom igjenfrosne og omikron-bekymra Oslo-nesebor denne vinteren.





Nei, Rødts store seier under byrådet til Raymond Johansen har vært barnehager. Høsten 2015 offentliggjorde byrådet og Rødt en splitter ny samarbeidsavtale, hvor de var enige om særlig bråstopp for kommersielle barnehager i byen. Det var synlig, viktig og satte et skikkelig preg på Oslos utvikling.

Etter 2019-valget droppa de samarbeidsavtalen. Dermed er Rødts eneste viktige gjennomslag i løpet av året fort budsjettet. Og dermed blir det koselig. Og flinkt. Men særlig grensesprengende eller revolusjonerende blir det ikke.

I København er det et venstresideparti som heter Rolig Revolution. Faktisk. De fikk dessverre ikke særlig mange stemmer ved valget i forrige måned, tross sitt åpenbart strålende syn på tilværelsen. Rødt, her i Oslo, er langt større. Men så er kanskje koselig revolusjon også bedre enn en rolig. Tross alt.

