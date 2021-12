– Vi er glade for å kunne melde at vi har landet et budsjettforlik i Oslo mellom byrådspartiene og Rødt, skriver Oslo Arbeiderparti i en pressemelding, ifølge Aftenposten.

Innholdet i budsjettforliket presenteres på en pressekonferanse klokken 12. Da vil gruppelederne for de fire partiene vil være til stede.

