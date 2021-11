Nå smitter det mest på Grünerløkka

De siste ukene har pandemien virkelig begynt å påvirke dagliglivet mange steder i Norge igjen. Og denne uka innførte byrådslederen for første gang igjen et tiltak. Fra nå anbefales vi å bruke munnbind på kollektivtransporten og i butikkene.

Smittevernoverlege Frode Hagen står midt oppi håndteringa i hovedstaden. Men har folk begynt å bruke munnbind alt, nå etter anbefalinga?

– Det vil nok ta litt tid før man kommer i gang igjen. Og så må man jo minnes på det. Men jeg tenker at det er noe folk er blitt veldig vant til å bruke. Et kjent tiltak. Sannsynligvis blir det greit å komme i gang med i gang med igjen.

– Men foreløpig er det lite munnbind på bussen?

– Det må nok mer informasjon til. Det skjer ikke sånn over natta.

– Hvor skal vi bruke det nå?

– I butikker og kjøpesentre, samt buss, taxi, trikk og T-bane. Når du ikke kan holde en meter og god nok avstand på disse stedene.

[ Munnbind-anbefaling i Oslo: – Jeg håper på et forbud ]

Helsetjenestene pressa av andre sykdommer

En del har kritisert tiltaket for å ikke være inngripende nok. At det bare er en anbefaling, og ikke et krav. I tillegg er det jo mange andre situasjoner man er nært på andre. Folk går på restaurant eller kino. Eller, for den saks skyld, bystyremøte.

– Man har valgt å starte her. Når man beveger seg rundt kommer man jo i kontakt med mange fremmede, sier smittevernoverlegen.

– Hva slags effekt tror du det kommer til å ha?

– Vi håper det kan være med på å bidra å redusere smitten og dempe smittepresset. Og det hjelper jo ikke bare mot covid-19, men også de andre sykdommene som helsetjenestene er sterkt pressa av nå.

– Hvis det får ned det totale smittetrykket, så er det bra. Andre sykdommer er jo nå like stor belastning som covid. Barneavdelingene for eksempel er overfylte av barn med RS-virus. Det er stort trykk både på fastlegene, feberpoliklinikkene og legevaktene.

[ Visste du at det er helt lov å tømme dassen i Oslofjorden? Det kan det bli en slutt på. ]

Jobber ikke geografisk

– Hvor er det mest smitte nå?

– Bydel Grünerløkka stiger mest akkurat nå. Denne uka er det Søndre Nordstrand og Grünerløkka hvor det er flest nye smittede. Men alle er i ferd med å falle litt igjen.

– Tar dere grep mot de bydelene som er hardest ramma?

– Vi jobber ikke geografisk. Det er fortsatt et pågående arbeid med å nå alle grupper, både på smittevern og med vaksine. Vi prøver å komme inn i ulike miljøer og så videre. Der er et pågående stort arbeid.

– Jobber dere mest med ungdom, med uvaksinerte, eller med tredje dose?

– Det er nok mest trykk på påfølgingsdosene, men det meldes om flere som tar første dose fra bydeler og samarbeidsaktører innen vaksinering, det er gledelig. Flere bydeler har hatt pop-up tilbud. Og det er åpent for drop-in til vaksine for dose 1, 2 og 3 på alle vaksinesentre.

Hagen forteller at kommunen også har samarbeid med enkelte miljøer om å vaksinere der de er og oppholder seg. Det jobbes med informasjon til de yngre også, og de er i tillegg ute på skolene.

[ Dagsavisen dekker Oslo-fotballen både i tekst og podkast. Følg Trikkeligaen her ]

Jobber med smittevern og vaksinering

– Det er vaksineringen som det er størst fokus på. Å få de nye gruppene inn der. Så prøver vi hele tiden å nå flest mulig. Både med smittevernråd og vaksinering. Så får vi se nå om det blir noen endringer i strategien fra nasjonalt hold.

– Kommer smitta til å øke videre?

– Det kan den fort vekk gjøre, men det er vanskelig å spå. Det ser ut som om RS-viruset har roa seg litt. Det viktigste nå er å følge anbefalingene om smittevernråd som gjelder til enhver tid. Bruk munnbind der det er anbefalt, ha god hånd- og hostehygiene, bli hjemme om du er syk og ta koronatest ved symptomer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen