Kriseteamet kom til Kuben videregående skole dagen etter: – Vi trenger en etat som rykker ut med en gang

– At de var til stede på Kuben dagen etter hendelsen hjelper ingen. Vi trenger en etat som rykker ut til hendelsesstedet med en gang! Du kan ikke heise flagget 18. mai, skriver Mehmet Kaan Inan i en SMS til Dagsavisen.

Han er skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Onsdag måtte Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen møte i Kultur- og utdanningsutvalget for å redegjøre for lovbruddene i Osloskolen som nylig ble avdekket av Statsforvalterens tilsynsrapport. Lovbruddene er blant annet knyttet til Oslo kommunes plikt til å følge opp skolene.

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen måtte onsdag redegjøre for hvordan etaten følger opp skolene i Oslo, etter at flere tilsynsrapporter har avdekket et titalls lovbrudd i Osloskolen. (Berit Roald/NTB)

En dag senere

Da det ble stilt spørsmål om hvordan Utdanningsetaten fulgte opp Kuben videregående skole etter knivstikkingen mandag, kom det fram at Utdanningsetatens kriseteam først møtte opp på skolen dagen etter hendelsen.

Eleven ble knivstukket da et masseslagsmål brøt ut utenfor skolen på Økern. Eleven ble fraktet til sykehus med stikkskader, og hendelsen blir nå etterforsket som et drapsforsøk.

Rektor Kjell Ove Hauge møtte pressen få timer etter hendelsen, og fortalte at flere av skolens elever var involvert, men at han ikke visste i hvilket omfang.

– Noen elever har vært litt for tett på og sett hendelsen. Da er det viktig for oss å være nær dem og åpne opp for at de kan komme og snakke med noen, så fort som mulig, sier sa Hauge til NRK.

På spørsmål om hvorfor Utdanningsetaten først sendte kriseteamet til skolen dagen etter, svarte Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen at etaten tok kontakt med skolen over telefon samme dag, og bisto med hjelp til hvordan skolen skulle kommunisere med elever, foresatte, ansatte og presse.

– Vi har god erfaring med å komme til skolen dagen etter med kriseteam og bedriftshelsetjenesten for å snakke med folk. Vi er også i kontakt med rektor og ledelsen med en gang noe skjer, for å høre hva vi kan bidra med, svarte Gerhardsen på møtet.

