Tirsdag legger byrådet fram Oslo-budsjettet, versjon to. Raymond har nemlig fått en kvart milliard ekstra

Statsbudsjettet ga mer penger til kommunene. For Oslos del betyr det en kvart milliard kroner ekstra å fordele. Tirsdag i neste uke følger Oslo opp med sine tilleggsbevilgninger. Oslo-budsjettet er nemlig lagt fram allerede, men det påvirkes jo stort av statsbudsjettet.

Og dermed har byrådsleder Raymond Johansen (Ap), finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og resten av byrådet fått større handlingsrom.

– Oslo kommune har fått 250 millioner kroner mer. Det er ikke ubetydelig, sier Johansen til Dagsavisen.

Godt fornøyd med budsjettet

Vi ringer for å diskutere statsbudsjettet. Det har fått kritikk fra Oslo-politikere for å gi mer til bygda enn til byene. Men det er ikke byrådslederen enig i.

– Jeg føler ikke noe behov for å kommentere eller forsvare hvert punktum eller komma i statsbudsjettet. Jeg har i seks år selv ledet en koalisjon. Det dreier seg om å finne en god balanse, og det synes jeg de har lyktes bra med, sier han.

– Jeg er godt fornøyd med at vi har fått økt inntektene våre, sier han.

I tillegg trekker han fram at Oslo har fått ti millioner kroner til områdesatsing, og at billigere barnehagepris og styrking av politiet er viktig for Oslos befolkning.

– Vi har mer penger. Det gir mer velferd, sier han.

Byrådslederen forteller at mye av velferdsproduksjonen i Oslo foregår ute i bydelene. I dag går 22 til 23 milliarder av Oslo-budsjettet ute i bydel.

– Dette er penger vi skal bruke som vi bruker som andre penger. Det blir ikke til ett spesielt Arbeiderpartiet-Senterpartiet formål, fordi det kommer fra regjeringa. Vi har enorme utfordringer på blant annet eldreomsorg, barnehager og skoler. Dette blir velkomne penger for å bidra til å gjøre noe, sier han.

Kollektiv-kollapsen

Mange håpet på at statsbudsjettet skulle sørge for penger til en kriseramma kollektivtransport også i 2022. Der kom det ingenting.

– Det regjeringa ikke leverte på, som jeg er bekymra for, er situasjonen til Ruter. Det er krevende. Jeg håper at man finner mer penger gjennom behandlinga på Stortinget. For også her i Oslo har vi sett en nedgang i bruken av kollektivtransporten. Hvis dette får satt seg bryter det med ambisjonene om nullvekst, sier han.

– Hvor store problemer er det for kollektivtrafikken i Oslo nå?

– Det er større utfordringer i Viken enn hos oss. Men det er ikke nok folk som kollektivtransporten. Vi er nødt til å få folk tilbake. Men vi er fortsatt midt inne i en pandemisituasjon. Det er mange grunner til at man ikke har kommet tilbake.

Likevel trenger det ikke bli helt krise.

– Vi har satt av penger, i tilfelle en vinternatt. Men det skal ikke bidra til at trykket på Stortinget skal bli mindre, sier han.

Tilleggsinnstilling

Tirsdag skal altså byrådet legge fram tilleggsinnstillinga til budsjettet. Deretter skal det forhandles i bystyret, før det skal vedtas godt ute i desember. Forutsetningene er gode. Byrådslederen tror nemlig også at den varslede økninga i formuesskatten vil gi flere inntekter til Oslo kommune.

– Vi får mer penger å rutte med.

– Så mer velferd?

– Det betyr mer velferd. Så er det begrepet velferd litt relativt. For noen betyr det lavere ølpriser, men det kan jeg ikke love, flirer han.

Han varsler også at budsjettet kommer til å få enda en justering tidlig i januar. Grunnen er at det endelige statsbudsjettet kommer til å være ferdig forhandla i Stortinget først like før jul.

– Hvor mye budsjettpartnerne i Stortinget får flytta på av penger, det veit jo ikke jeg, sier Raymond Johansen.

