Mener Trygve gjør det billigere å ha isfri oppkjørsel på Holmenkollen: – Sånn bør det jo ikke være

– Gode president, trivelig å kunne legge fram dette statsbudsjettet, åpnet finansminister Trygve Slagsvold Vedum passe jovialt da han gikk på talerstolen i Stortinget klokka tolv i dag, for å legge fram regjeringas endringer i statsbudsjettet.

Det ble, som forventa, et statsbudsjett med distriktsprofil.

– Noe som er veldig fint med Norge er at vi bor spredt. Det kommer ikke av seg sjøl. Vi er en regjering som vil ha utvikling i hele landet. Vi vil snu den voldsomme sentraliseringa, sa den nye finansministeren.

Kaller forslag «absurd»

Blant de viktigste tiltakene er et flatt kutt i elavgift og at bilister skal skjermes fra økning i CO₂-avgifta. I tillegg vil regjeringa dele ut 500.000 kroner per skole rundt om i Norge, for å stoppe skolenedleggelser i distriktene. Ingen av delene slår veldig godt ut for Oslo.

– Det forslaget er så absurd, sier gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, til Dagsavisen om skoletilskuddet.

– En kommune med svært få innbyggere, men veldig mange skoler, vil få betraktelig økt støtte. Det er å belønne skolebyggene. Jo flere skolebygg vi har, jo mer midler skal vi få, sier hun.

Mistillit mot Lan Marie Nguyen Berg (MdG) Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. (Fredrik Hagen/NTB)

Penger til skoler

Haabeth Rygg reagerer også på samferdselstiltakene i det nye budsjettet.

– Det er jo synd at de fortsetter å skjerme bilistene fra økninger i CO₂-avgiften. Det er ikke bra for Oslo. Vi øker jo CO₂-avgiften for at det skal koste å forurense, sier hun.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke (Fredrik Hagen/NTB)

Frykter kollektivkutt

Opposisjonskollega Hallstein Bjercke, som er gruppeleder i Oslo Venstre reagerer mest på at Ruter ikke får mer penger. Oslos kollektivselskap har nemlig opplevd enorme inntektstap under pandemien, og fortsatt har ikke billettinntektene tatt seg opp til nivået før korona. Det kan føre til massive kutt i tilbudet.

– Det skumleste for Oslo i dette budsjettet er at Ruter ikke får de 540 millionene de trenger. For første gang på ti år begynner biltrafikken å øke igjen. Hvis da Ruter må gjøre dramatiske kutt, er vi fort inne i en negativ spiral. Da får vi mer og mer biler i og rundt oslo. Da er det «game over» for klimamålene i denne byen, sier Bjercke.

Han mener Venstre har sikra Ruter og de andre store kollektivselskapene kompensasjon på 2,75 milliarder de siste årene.

– Det forventer vi at man følger opp så lenge det er behov for det. Dette er krise, sier han.

Også lederen i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, som dessuten er utdanningsbyråd, reagerer på at regjeringa ikke vil gi mer penger til Ruter.

– Vi hadde håpet veldig på at de skulle gi støtte til store kollektivselskaper som sliter etter pandemien. Det kommer det ikke noe midler til nå. Det er en kjempeskuffelse, sier hun.

– Det er veldig dårlige signaler. Ruter sliter med økonomien, legger hun til.

Dette budsjettet er ikke vedtatt ennå. Det er lagt fram av regjeringa Jonas Gahr Støre, men de har ikke reint flertall i Stortinget. Dermed må det forhandles, og der vil SV stå langt framme i køen. Dermed bør man kanskje lytte litt ekstra til hva SV-toppen Sunniva Holmås Eidsvoll sier.

Kunne vært kledelig med drahjelp

Hun mener det ikke er noen store grep i budsjettet som vil gjøre det lettere å kutte i biltrafikk til fordel for kollektiv og sykkel.

– På samferdsel er det skuffende, sier Holmås Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (Tobias Mandt)

Hallstein Bjercke reagerer også kraftig på kuttene i elavgiften.

– Det gir insentiver til utslipp, det er det motsatte av hva vi trenger. Jeg forstår jo det akutte behovet for lavere elavgift, men det finnes klokere måter å gjennomføre et sånt tiltak på. Dette gir jo insentiver til å øke energibruken.

– For da kan vi bruke mer strøm?

– Ja. Det er ingen sosial profil, så de gjør det billigere å ha isfri oppkjørsel i Holmenkollen. Sånn bør det jo ikke være, sier han.

Mer penger

Men viktig en ting er åpenbart bra for Oslo i det nye budsjettet: Kommuneøkonomien styrkes. Allerede før budsjettet ble lagt fram mandag var det kjent at regjeringen gir 2,5 milliarder kroner mer i det dem kaller frie midler til kommunene, sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Det kan gi Oslo kommune omtrent en kvart milliard friske kroner.

– Ja, noen kroner er det jo, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

Hun minner om at Oslos budsjett er på omtrent 80 milliarder kroner.

