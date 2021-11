Skoledirektøren i Oslo advarer om budsjettkutt: – Vil ha konsekvenser for skolene

Da Oslo-budsjettet for 2022 ble lagt fram i september, kunne skoledirektør Marte Gerhardsen lettet slå fast at den store krisa i Osloskolen var avblåst. De svære kuttene i 100-millioners klassen var redusert til 11,3 millioner. Men etter en nøyere gjennomlesning av budsjettet, ser skoledirektøren at kuttet likevel vil få konsekvenser for skolene.

Gerhardsen peker på at en rekke tjenester og oppgaver som berører skolene er sentralisert i Utdanningsetaten.

Det er økende forventninger til den sentrale bistanden skolene skal få, og vi er opptatt at skolene skal få riktig og god støtte når de har behov for det, skriver direktøren.

– Kutt i UDEs budsjett vil ha konsekvenser for skolene, selv om kuttene ikke rammer skolenes budsjetter direkte. Det er for tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser kuttene som ligger i byrådets budsjettforslag for 2022 vil ha, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

I konsekvensanalysen hun har levert til byrådet, lister hun opp fagmiljøer innen pedagogisk utvikling, læringsmiljø, læringsteknologi og elevrettigheter, som eksempler på sentraliserte fagmiljøer som bistår skolene.

[ Mobbing, stigmatisering og utenforskap: Slår alarm om Osloskolen (+) ]

Mener skolen blir skjermet

– Jeg har stor respekt for Utdanningsetaten sine innspill. Fakta er at byrådet ikke kutter i skolebudsjettene i budsjettforslaget for 2022. Det har vi heller ikke gjort tidligere år. Det står i sterk kontrast til da Høyre styrte, hvor skolene ble kuttet med 350 mill. de siste fem årene, svarer den nye skolebyråden Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i en e-post til Dagsavisen.

På tross av at Utdanningsetaten nå mener kuttene vil ramme skolene, viser Holmås Eidsvoll til at direktør Marte Gerhardsen uttalte at den store krisen var avblåst da budsjettet ble lagt fram i september.

– Det moderate kuttet på 11 mill. i Utdanningsetaten skal tas sentralt og får ikke konsekvenser for skolenes driftsbudsjetter eller sentrale satsinger i UDE, legger hun til.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Sterkt uenig

Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet i Oslo er ikke enig i at kuttene ikke vil ramme skolen.

– Fagmiljøene som bistår skolene, har mange viktige støttefunksjoner som skolene trenger. De som jobber med de ulike fagmiljøene er sentralisert fordi de har samla kompetansen på et sted. Når disse støttefunksjonene blir svakere så har det betydning for skolene, sier hun.

Folkvord trekker fram at det etter mange år med sterke ønsker fra forbundet skal settes ned et fagmiljø som jobber med vold og trusler mot lærere, og at dette ligger sentralt i Utdanningsetaten.

– Skal det ryke nå da? 40 prosent av våre tillitsvalgte forteller at har elever med utagerende atferd, og behovet for støttefunksjoner er stort. Poenget mitt er at dette kuttet vil ramme støttefunksjoner som dette, selv om byrådet ikke sier hvor det skal kuttes, sier hun og legger til:

– Du kan ikke ta bort 11,3 millioner og si at det ikke kommer til å bety noe. Det er klart at 11,3 millioner har betydning, men spørsmålet er hvor det skal kuttes hen? Jeg sitter ikke med detaljkunnskap om alt som gjøres i etaten, så hvis byrådet mener det sløses med penger i etaten på seminarer eller høye lønninger, så får de si det og si at det skal kuttes der. Men nå sier de i stedet at vi skal gjøre de samme oppgavene i skolen som i fjor, bare med betydelig mindre midler. Det er feigt, jeg synes de skal ansvar og si det som det er.

" class="yp" data-config='{"player":"up","part_id":333978,"mute":true,"autoplay":true,"zone_id":2193,"addons":"110"}'>

[ Hun har to år på å utjevne forskjellene i Oslo-skolen ]

Jorunn Folkvord er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo. (Rune Hammerstad fotorune.com)

Ostehøvelkutt

– Hvorfor hadde det vært bedre om de sa at det rett og slett ikke var nok penger?

– Da er vi i alle fall enig om at nå er det mindre å rutte med. Da slipper lærerne og andre ansatte det presset om at vi skal levere like bra innenfor en ramme som er blitt trangere. Da kunne etaten fått i oppgave å kutte det skolen oppfatter som minst viktig, men de sier ikke det, de sier gjør akkurat de samme oppgavene med mindre midler, sier Folkvord, og legger til:

– Ideen om at man kan holde på med ostehøvelkutt som fordeles jevnt utover etaten år etter år, gir over tid et dårligere et tilbud. Vi er vant til dette fra skolene, og det samme gjelder andre ansatte i kommunen og i bydelene. Vi skal klare alt, med så lite ressurser som nødvendig. Alle må bare løpe litt fortere, være litt smidigere, og til slutt gjøre en litt dårligere jobb. Det er en logikk som ikke holder i lengden.

Folkvord er i tillegg lei av at byrådet etter hennes mening alltid skal sammenligne dagens situasjon med kuttene Høyre-byrådet innførte da de styrte byen.

– Kuttene det blå byrådet innførte i skolene var voldsomme, og jeg vil påstå at skolene ikke har kommet seg helt etter den tida ennå, på tross av at det er blitt tilført midler til skolene i årene etter. Men det er seks år siden nå, og da må vi på et tidspunkt sette et punktum. Det er å være bedre enn håpløst dårlig, er en litt håpløs skala.

Dagsavisen har spurt skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) om de vil reversere kuttene de har lagt opp til i budsjettet for de kommende årene. Hun svarer følgende:

– Hvordan skolenes og utdanningsetatens økonomi blir i 2024 og 2025 må vi også komme tilbake til. Vi har brukt en betydelig del av det økte handlingsrommet på å redusere disse kuttene, og vi kommer til å fortsette å bruke handlingsrom på å sikre en styrket skoleøkonomi.

[ Mindre trivsel og mer stress: Dette er status for Høyre-skolen, ifølge elevene selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken:

Da byrådet la fram budsjettet for kommunen i fjor, skulle det kuttes 173 millioner kroner i Osloskolen i 2022. I budsjettet som ble lagt fram i år 2022 er kuttet redusert til 11,3 millioner.

173 millioner kroner i Osloskolen i 2022. I budsjettet som ble lagt fram i år 2022 er kuttet redusert til 11,3 millioner. Byrådet mener kuttet ikke vil ramme skolene, men både Utdanningsetaten og Utdanningsforbundet er uenig. Det kommer fram i Utdanningsetatens konsekvensanalyse for budsjettet.

Kilde: Oslo kommune.

---