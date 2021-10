Mens de venter på storsatsingen vil folk på Mortensrud ha én ting: En liten oppussing av torget

Torget mellom sentrene på Mortensrud er en trist skue.

Dette er områdets mest sentrale møteplass for mer enn 5000 innbyggere, men er et grått sted, som har få benker, lite med blomster og viktigst av alt med en fullstendig mangel på barnevennlig infrastruktur. Torget på Mortensrud bør moderniseres og rustes opp snarest.

Dette skriver innbyggere på Mortensrud i et innbyggerforslag til Oslo bystyre. Teksten fikk på kort tid de nødvendige underskriftene som skal til for at bystyret må behandle saken på møtet. Det skal bare en liten tur innom Bymiljøutvalget først.

Initiativtaker heter Siri Hetle Hasli. Hun har bodd i området siden 2013, og er i dag daglig leder av Klemetsrud IL. Hasli skreiv tidligere i høst et innlegg på Facebook-gruppa Mortensrud Manifest, hvor hun krever oppussing av torget mellom kjøpesentrene på Mortensrud. Siden ble det altså til et innbyggerforslag.

– Torget har bare forfalt mer og mer. Det kom noen nye benker i fjor. Men det er fortsatt veldig stusslig, til å være det lokale samlingsområdet på Mortensrud, sier hun.

Til vanlig er Siri Hasli daglig leder i Klemetsrud Idrettslag. (Kyrre Alvær/Klemetsrud IL)

Hasli sier torget er skittent, med dårlig beplantning, steiner som har løsna og en benk som er ødelagt.

Venter og venter

Hun forteller at den store satsingen på Mortensrud kommer. En dag skal det komme fantastiske idrettsanlegg og en ny park. Men mens de venter skjer det ingenting.

– Man får ikke følelsen av at det satses på Mortensrud når torget som skulle vært ferdig ikke er vedlikeholdt. Det er veldig deprimerende å gå forbi der, sier hun.

– Vi venter og venter og venter. Og prøver å gjøre det beste ut av hvordan det ser ut her.

En annen som krever oppussing og fornyelse på Mortensrud er Tove Gjersrud. Hun er vararepresentant for Høyre i bystyret, og har flere generasjoner bak seg i bydelen, som ekstra observante lesere kan gjette bare ved å se på etternavnet hennes. Gjersrud skreiv onsdag et innlegg i Dagsavisen under tittelen «Nok et folkemøte». Der tok hun et oppgjør med manglene politisk vilje for å faktisk ta grep i bydelen.

– Jeg er så lei av folkemøter. Det er bare akkurat det samme en gang til. Det er ingenting som forandrer seg, det er ingenting som skjer. Det er samme tema om og om og om igjen. Hva skal vi med disse folkemøtene, sier hun til Dagsavisen.

Gjersrud forteller at hun helst prøver å unngå torget på Mortensrud.

Tove Gjersrud, Søndre Nordstrand-innbygger og vararepresentant til bystyret for Oslo Høyre. (Privat)

– Det er ikke noe trivelig der. Det er skikkelig, skikkelig ukoselig.

– Folk henger jo rundt der uansett, men man kommer til et skittent torg med ødelagte benker og søppelkasser. Det ser ut som et sted som ingen bryr seg om, sier hun.

Skal de fotografere ekorn?

Gjersrud mener folk i området ikke kan vente helt til alle de langsiktige planene er klare og gjennomført.

– Tre blomsterpotter og en benk eller to er ikke umulig å få på plass. For ikke å snakke om noen flere lys. Egentlig kunne det vært superkoselig. Det burde jo vært en slags piazza. Men problemet er at det er bare noen hundre kvadratmeter med stein. Det er ikke en eneste blomst der. Det er ingenting, sier hun.

– Det ser virkelig ikke ut som om noen bryr seg. Og det er så smittsomt. Alle vet at trivsel henger sammen med at vi bryr oss om hvordan det er der.

Samtidig er det ingen tvil om at det skal skje ting på Mortensrud. Området var blant høstens store budsjettvinnere. I den anledning var både byrådsleder Raymond Johansen og idrettsbyråd Omar Samy Gamal på besøk for å varsle store nyheter. I løpet av de neste årene vil det komme nye skole, nye fotballbaner, landhockeybane, klubbhus, friidrettshall og cricketbane i området. Og i oktober vedtok bystyret å anlegge en ny park på Mortensrud, som en del av Oslo sør-satsingen.

– Jo visst er det fint med en park, men kunne de ikke pynta torget først? Vi bor i Østmarka. Det er natur overalt her. Hva er det vi driver med, spør Tove Gjersrud.

– Hvis de tror at en park vil løse problemer med ungdom som havner på gale veier og begynner å selge dop, da tar de feil. Skal de begynne å fotografere ekorn eller noe? De får ikke bedre plass hjemme av dette, sier hun.

– Planlagt flere tiltak

Men byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen fra MDG går på ingen måte med på at det skjer lite i Oslo sør.

– Inntrykket som skapes i media nå, at ingenting har skjedd siden oppstarten i 2018 og at vi har veldig mye penger på bok som det ikke finnes en plan for, stemmer ikke. Det er flere gode prosjekter som allerede er i gang, og det er planlagt for kontrollert pengebruk på flere store prosjekter fremover, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Men hun kan ikke gå inn på selve torget og situasjonen der.

– Det er Bymiljøetaten som er ansvarlig for vedlikehold i kommunen, så akkurat hvordan de prioriterer og når de kommer til hvilke torg har jeg dessverre ikke oversikt over. Når det er sagt er det planlagt flere tiltak, både på kort og lang sikt, for å gjøre Mortensrud triveligere, skriver hun.

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling i Oslo. (Mimsy Moller)

– Bydelen og Bymiljøetaten er allerede i gang med å se på midlertidige tiltak i området. Vi har så langt ikke fått søknad om midler til torget, men det kan jo absolutt høres ut som et enkelt og godt tiltak som kan gjennomføres raskt, sier hun.

Byråden forteller at bydelen har gjennomført et grundig medvirkningsarbeid, hvor folk har sagt at de ønsker seg park i området. Så nå får de det.

Skal se grundig på saken

– Er det virkelig park og grøntområde Mortensrud trenger?

– Selv om folk bor rett ved skogen betyr det ikke at de bruker marka aktivt, så det er viktig med grønne, hyggelige lunger i nabolagene. Tenk bare på hvordan vi har brukt de grønne byrommene under pandemien.

Marcussen påpeker også at mange av tiltakene i områdesatsingen ikke er fysiske og synlige. Hun trekker særlig fram EX/IN-prosjektet, som skal hjelper unge kriminelle etter soning slik at de kan skape seg et liv uten lovbrudd.

– Hva tenker du om innbyggerinitiativet om torget på Mortensrud?

– Jeg synes det er fint at innbyggerne tar initiativ til å gjøre noe med torget. Byrådet skal se grundig på saken. Thon eier deler av torget, og for å sikre en helhetlig oppgradering er det viktig å få til et samarbeid med dem, avslutter MDG-byråden.

