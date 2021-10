Andreas Halse blir Oslo bystyres mektigste mann

– Å sørge for at alle hjulene i maskineriet fungerer slik at vi når de målene vi setter oss, at det ikke bare blir preik, det er noe jeg har lyst til å være med på, sier Andreas Halse til Dagsavisen.

Etter seks år som gruppeleder og leder av finansutvalget i bystyret forsvinner nå Oslo Aps leder Frode Jacobsen inn på Stortinget som fast møtende vara for statsminister Jonas Gahr Støre. Det har lenge blitt spekulert i hvem som skal fylle skoene til den mektigste mannen i Oslo bystyre, men nå har Halse takket ja til jobben.

Han får med det ansvaret for at byrådet får flertall for sine saker i bystyret, forhandle fram budsjetter og for å snekre sammen kompromisser med de andre partiene.

– Jeg skal også sørge for at alle de tingene folk er opptatt av, både partimedlemmer og vanlige folk, blir formidlet til byrådet og gjøre et ærlig forsøk på å løse de problemene folk har, sier Halse.

[ Hengt ut som gjerningsmann: – Jeg våknet opp og hadde fått meldinger fra folk som spurte, er det virkelig deg? ]

Ledighet og klima

Halse er 44 år gammel, er fra Bestum (men bor på Vålerenga), og har vært heltidspolitiker i Oslo rådhus i 10 år. Fram til nå har han vært fraksjonsleder i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre og nestleder i gruppa bak tidligere nevnte Jacobsen.

– Hva blir de største og viktigste sakene du og dere må løse de neste årene?

– Vi veit hva utfordringene i Oslo er. Vi er kanskje ferdige med pandemien, men vi har fortsatt høy arbeidsledighet. Å få folk i jobb igjen og få næringslivet i gang igjen er viktig. Vi skal kutte klimagasser. Vi er godt i gang, og det går veldig bra på mange områder, men vi har fortsatt store utslipp innen tungtransporten og vi må få til karbonfangst på Klemetsrud. I et litt lenger perspektiv har vi store investeringer i idrett, skole og sykehjem om noen år, sier Halse.

– Din første jobb blir å lande budsjettet med Rødt. Det har vært noen harde tak i budsjettforhandlingene med Rødt de siste årene, hvordan ser du på det?

– Jeg gleder meg. Først og fremst tenker jeg at Rødt har vært en god partner for byrådet. Det har fungert bra, både på personkjemi og politisk innhold. Det er selvfølgelig en del uenigheter, men vi har klart å løse dem hver eneste gang, sier Halse, og legger til:

– Jeg har sittet i bystyret i noen år, og husker de gangene Høyre måtte lage budsjett med Carl I. Hagen. Jeg tror Høyre er litt misunnelige på det samarbeidet vi har med Rødt når de husker tilbake på hvordan de holdt på med Hagen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Rødgrønn regjering

Halse er vokst opp i ytre by, men har bodd 20 år i indre by. Når Frode Jacobsen fra Bøler og Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen forsvinner til Stortinget blir så godt som hele topplaget til Oslo Ap i bystyret og byrådet folk som bor i eller er fra indre by. Ved valget i 2019, der Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake, var det særlig velgere i ytre by som forlot partiet.

– Hvis vi ikke klarer å speile forventningene folk fra hele byen har til oss er det et problem. Det må vi være utrolig oppmerksomme på. Hvis du går gjennom investeringene vi gjør vil du se at det speiler hele byen, men vi er godt klar over problemstillingen, sier Halse.

Halses første bystyremøte som gruppeleder kommer allerede førstkommende onsdag. Det blir også første gang det rødgrønne flertallet i Oslo skal styre byen med drahjelp fra en rødgrønn regjering.

– Nå må vi få et godt forhold til den nye regjeringen så raskt som mulig. Det har startet veldig bra, og vi har fått en forpliktelse om at vi skal få 70 prosent statlig finansiering av de store kollektivprosjektene. Det vil bety flere hundre millioner til Oslo, sier Halse.

– Og billigere bompenger, ifølge Slagsvold Vedum?

– Jeg regner med at Oslo og Viken skal få bestemme selv hvordan det skal fungere på en best mulig måte. Med den forrige regjeringen satt jeg med en følelse av at regjeringen var vanskelige fordi de hadde lyst til å ha en motstander i Oslo, for eksempel ved å ikke gi oss muligheten til å regulere elsparkesyklene. Å ha statsråder som har lyst til å snakke med oss og lyst til at vi skal lykkes tror jeg kommer til å gjøre en klar forskjell, sier Halse.

Formelt er det bystyregruppa til Oslo Ap som fordeler de ulike vervene, men det er ingen motkandidater mot Halse. Valget vil skje på mandag. I tillegg til ny gruppeleder må partiet også velge ny varaordfører etter Kamzy Gunaratnam og det må bli en rokering innad i laget når Halses verv som fraksjonsleder i samferdsels- og miljøutvalget blir ledig. Søndag kveld leverer valgkomiteen sin innstilling til hvordan det skal løses.

[ PR-topp ut mot Trygve Slagsvold Vedum: – Ganske lik Donald Trump ]