Regjeringsplattformen: Redder ikke Ullevål sykehus

I plattformen som ble lagt fram onsdag klokka 14 står det følgende:

– Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

Helse Sør Østs planer er altså, kort oppsummert, å legge ned Ullevål sykehus og i stedet bygge nye sykehusbygg på Rikshospitalet på Gaustad og Aker sykehus. I planene skal ikke hele befolkningen i Groruddalen flyttes til Aker sykehus i første etappe, men dette ønsker altså regjeringen Støre å gjøre noe med.

Saken oppdateres

Det er i utgangspunktet store motsetninger mellom Ap og Sp i helsepolitikken. Det var knyttet store forventninger til hva partiene ville komme fram til i helsepolitikken.

Senterpartiet vil avvikle hele helseforetaksmodellen og la politikerne bestemme over norske sykehus. De vil også ha en nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget skal vedta. De vil ha en ny finansieringsmodell for sykehusene, og sikre økt sykehuskapasitet i Norge og stanse all nedbygging av antall sykehussenger. Og ikke minst, de vil bevare Ullevål sykehus.

Arbeiderpartiet vil på sin side beholde både foretaksmodellen og følge Helse Sør Østs planer om å legge ned Ullevål sykehus. Da Oslo Ap snudde i saken tidligere i år sa kvinnen som sannsynligvis blir Norges neste helseminister Ingvild Kjerkol at det er uaktuelt for Ap at Oslo skal ha tre akuttsykehus.

På pressekonferansen fikk SP-leder Trygve Slagsvold Vedum spørsmål om hvorfor regjeringen vil legge ned Ullevål sykehus. Han svarte slik:

– Hvis du leser regjeringsplattformen er den tydelig på at vi skal ha et godt lokalsykehus for Groruddalen med Aker. Vi prioriterer å få det opp med en gang. Det er kjent at vi har ulike syn på den saken, og da må vi finne gode, felles løsninger. Da har vi landet på den plattformen vi har her nå, sier

Om helseforetakene skriver Ap og Sp i sin plattform dette:

– Regjeringen vil utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. Utredningen skal gjennomgå regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren.

Da Jan Bøhler meldte overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i fjor sommer var det med beskjed om at Ullevål-saken var valgkampsak nummer én, ifølge Aftenposten.

Leder i aksjonsgruppa Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, meldte seg tidligere i år også ut av Helsepartiet og inn i Senterpartiet, nettopp på grunn av Ullevål-saken.

I sommer sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at han ikke ville stille noe Ullevål-ultimatum i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet.

Venstres gruppeleder på rådhuset og Ullevål-forkjemper Hallstein Bjercke er skuffet. Et flertall i Oslo bystyre har allerede markert sin motstand mot sykehusprosjektet, og varslet at de vil stemme nei i reguleringssaken som sannsynligvis skal behandles neste år.

– Senterpartiet har sviktet på deres viktigste valgløfte for Oslo allerede før de har gått på. Vi i bystyret får ingen drahjelp fra staten i å stanse de upopulære Gaustad-planene. Denne saken måtte vinnes i forhandlingene, og når Ullevål nå ikke er sikret betyr det i praksis at regjeringen ikke er villige til å stanse planene til Helse Sør Øst, sier Bjercke.