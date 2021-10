Reagerer på Hurdalsplattformen: – Hver gang de gjør det pleier Oslo å tape

Etter lange forhandlinger har nå den kommende regjeringa av Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt fram sin politikk. Hurdalserklæringen er en regjeringsplattform for hele landet. Men hvordan vil den slå ut for hovedstaden?

Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er mest bekymra for inntektene til Oslo kommune. Inntektssystemet bestemmer hvor mye skattepenger hver kommune får å rutte med hvert år.

«Regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av kommunenes og fylkenes inntektssystem», står det i den nye erklæringa. Og sørge for at det … «sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

– Jeg er urolig for at Arbeiderpartiet varsler en gjennomgang av inntektssystemet. Hver gang de gjør det pleier Oslo å tape, sier Anne Haabeth Rygg.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg. (Fredrik Hagen/NTB)

Hun frykter at det vil gi Oslo mindre frie inntekter, altså penger som ikke er bindi opp til lovpålagte oppgaver. Nå skal altså inntektssystemet gjennomgås av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det tror hun kan slå dårlig ut for Oslo.

– Senterpartiet er ikke akkurat så glad i oss, sier Haabeth Rygg.

Skuffa om Klemetsrud

Heller ikke Eivind Trædal, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, drømmer om en framtid med mindre inntekter til byen.

– Hvis endringer i systemet gjør at Oslo blir forfordelt, så er det selvfølgelig et problem. Her har du noen av de største sosiale utfordringene. Alle endringer som gjør at Oslo får mindre penger å rutte med er selvfølgelig bekymringsverdig for oss, sier han.

Trædal reagerer kraftigst på at den kommende regjeringa ikke ser ut til å ville spytte penger i et nytt karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Det anlegget er i dag Oslos største kilde til co₂-utslipp.

– Det at vi ikke har fått avklart Klemetsrud, er veldig urovekkende. Dette er et gryteklart prosjekt, som har svær internasjonal betydning. Det er helt uforståelig at det ikke er tydelig sikra i plattformen, sier han.

– Klemetsrud trenger vi å få på plass, raskt.

– Er du skuffa?

– Ja. Støre har vært veldig tydelig på at han støtter det tidligere. Jeg synes det er rart at det ikke blir avklart at penga kommer Det er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre. Uten har vi ikke sjans til å få det til, sier Eivind Trædal.

Ligner mest på en slags skisse

Rødts Eivor Evenrud er ikke veldig stressa med tanke på inntektssystemet og Oslos framtidige pengesekk.

– En gjennomgang kan man jo gjerne ha. Men det pleier ikke å bety mer til Oslo, nei. Det gjør det jo ikke. Men de lovpålagte tjenestene er jo lovpålagt uansett. Sånn sett er jeg ikke veldig bekymra, sier hun.

Men i det store er Evenrud skuffa over mangelen på konkreter i Hurdalsplattformen.

– Det er jo mye ting som harmonerer litt med det vi har gjort i Oslo. Gratis aktivitetsskole og skolemat og sånt. Men det er jo bare «vurdere» og «sette ned utvalg». Foreløpig er jo dette bare skuffende.

– Det er jo bare halvveis, og kanskje ikke det en gang. Halv pris på tannhelse fra 22 til 24 år? Kan dere ikke bare vedta noe ordentlig?

– Det ligner mest på en slags skisse dette her, er konklusjonen til Rødts Eivor Evenrud.

Billigere bil, mer penger til transport

Høyres Anne Haabeth Rygg er også kritisk til den kommende regjeringas varsel om lavere drivstoffavgifter.

– På transport er det veldig bakstreversk. Å gjøre det billigere å kjøre bil er ikke det vi trenger i Oslo nå, sier Haabeth Rygg.

Til gjengjeld lover Hurdalsgjengen å øke «det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene».

– Det er positivt at de varsler støtte til eksisterende bypakkeprosjekter. De øker dem fra 66 til 70 prosent, og det er bra. Men framtidige prosjekter står det ingenting om, så det er mer uklart, sier hun.

Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder i Oslo, Eivind Trædal, er spent på hva denne økninga betyr, men leser plattformen som at det betyr Fornebubanen.

– Hvis det kan inkludere nye, større prosjekter som sentrumstunnel er det veldig bra for byen. Selv om vi trenger mer, sier han.

Kort kapittel om storbyene

Eivind Trædal måtte le da han så kapittelet om storbypolitikk.

– Det var vel omtrent en tredel så langt som kapitlet om distriktspolitikken. De tre første punktene er bare oppramsing av ting kommunene allerede styrer over, som at vi skal planlegge nye boliger og næring rundt knutepunkter. Ja vel, det er hyggelig at regjeringa synes vi får lov til å drive med det vi allerede har ansvar for, sier han.

– Jeg er bekymra for at man ikke har nok fokus på fattigdom og ulikhet i storbyene. Det er bra å styrke områdeløfta, men det er i storbyene ulikheten er størst. Det er her vi trenger tiltak. Det synes jeg ikke man anerkjenner. Jeg håper regjeringa viser i praksis at de forstår det.

Ullevål sykehus: – Overraskende og hyggelig

I Oslo har den kommende regjeringa fått mye og hard kritikk fordi de vil legge ned Ullevål sykehus. Mot både Arbeiderpartiet og Senterpartiets ønske lokalt. Bystyret har et klart flertall mot nedleggelsen. Men Høyre er for.

– De har valgt Høyres modell på sykehussiden. Det er overraskende og hyggelig, sier Anne Haabeth Rygg.

Eivor Evenrud, gruppeleder i Rødt, bruker på ingen måte ord som «hyggelig» om Ullevål-vedtaket.

– Ullevål er jo den absolutt store skuffelsen, sier hun.

Eivor Evenrud er gruppeleder i Oslo Rødt. (Fredrik Hagen/NTB)

– Oslo bystyre har fortsatt et flertall som vil bevare Ullevål. Vi står på vårt, og vi er reguleringsmyndighet. Er det virkelig Senterpartiet som skal overkjøre det lokale selvstyret, raser hun.

Overrasket og skuffet

– På Ullevål ble jeg veldig overrasket og veldig skuffa.

Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i Oslo SV.

– Det er sykehuset i Oslo det er snakk om. Det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke lytter til sine egne partifolk. Det er en reell overraskelse og skuffelse, gjentar hun.

Ellers mener Holmås Eidsvoll at plattformen er for dårlig på klima. Der får ikke Oslo drahjelpa de trenger, mener hun.

– Det som sies om Klemetsrud-anlegget er helt uforpliktende. Om de ikke hadde lovet penger, så hadde jeg i hvert fall håpet at de skulle forplikte seg til at det skulle skje. Sånn det står nå kan de si «vi har jobba litt med det, men fikk ikke til», sier hun.

Kan skape landets lengste do-kø

Til slutt har Oslo Høyres gruppeleder kost seg med en liten detalj i Hurdalsplattformen: Den kommende regjeringa vil nemlig innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden.

Anne Haabeth Rygg, som selv bor i båt og dermed har god kjennskap til den slags, flirer av det punktet:

– Jeg tror det kan skape landets lengste do-kø. Så lenge man har fire tømmestasjoner i hele Oslo, og hundretusener av båter.

For ordens skyld tømmes ikke do-avfallet i sjøen fra Rygg sin egen båt. Men hun kjenner godt til situasjonen i fjorden og på bryggene.

– Det forutsetter etablering av flere tømmestasjoner. Det må komme, men man må gjøre det i riktig rekkefølge, sier hun.

– Jeg veit heller ikke hvor mye ressurser politiet har til å etterforske septiktømming i fjorden, ler hun.

