Skal du bade på reserve-Tøyenbadet må du være veldig ivrig. Sånn blir åpningstidene

Byen har fått et nytt bad. Som reserve for Tøyenbadet, mens det er under bygging, er det satt opp et splitter nytt midlertidig bad på Økern. Men det blir nok mest for de aller ivrigste. Åpningstidene for fritidsbadere er nemlig som følger:

Mandag, onsdag og fredag: 15-16.30

Tirsdag og torsdag: 7-8.

Bare lørdag og søndag kan du med andre ord bade når du har fri, og mer enn halvannen time. Men sjøl da er badet bare åpent fra 10-14.30.

Erstatning kom halvannet år etter

– Vi som driver med svømming som trening er veldig frustrerte, sier Ola Steig til Dagsavisen.

Steig svømmer ikke på noe lag, men pleier å legge inn et par faste treningsøkter i uka i bassenget. Eller, han pleide, fram til Tøyenbadet stengte nyttårsaften 2020.

Da ble Oslos svømmere lovet et midlertidig erstatningsbad på Økern. Det ble forsinket og først klart halvannet år seinere, i sommer. Og på grunn av korona har det vært svært begrenset hvor mye folk har kunnet bruke det. Men nå, som landet er åpnet igjen, hadde Ola Steig store forventninger til å få brukt det nye badet. Han bor nemlig bare fem minutter unna.

Ola Steig bor fem minutter fra Økern bad på Oslos østkant, og er skuffa over åpningstidene på det midlertidige badet. (Privat)

– Det er veldig rart. Vi som trodde koronaen var over. Mange av oss har ikke trent på halvannet år, både fordi det har vært stengt og fordi vi har tatt oppfordringene om å holde oss for oss sjøl på alvor. Vi har venta veldig på at det skulle åpne opp igjen, sier Steig.

Egentlig bare to timer

– Vi som har svømt på Tøyen i alle år, vi ble fortalt at Økern skulle være der for oss, sier han.

– Og nå ser jeg det bare skal være åpent seks og en halv time i uka, på hverdager. Og mye av det er jo i arbeidstida, så vi som jobber, for oss er det egentlig åpent to timer i uka, sier han.

Vi trenger flere offentlige svømmehaller. Noe må gjøres. Og helsesituasjonen til folk i byen har blitt veldig slitt på grunn av korona, sier Steig.

– Hva hadde du forventa da?

– Jeg har forståelse for at de skulle bruke Økern til skolesvømming. Men jeg hadde jo forventa at det skulle være oppe til åtte. Som det var på Tøyen. Det vil aldri kunne avlaste Tøyen, men at det ikke skal være åpent i det hele tatt. Det er jo en farse.

Økern bad er et midlertidig erstatningsbad for Tøyenbadet. Det ser bra ut, men åpningstidene er ikke særlig rause for folk som vil svømme. (Oslo kommune)

Ola Steig er leder i Rødt-laget i bydel Bjerke, men presiserer at han snakker som privatperson. Steig tror ikke han kommer til å få brukt badet på Økern, sjøl om han bor i nabolaget. I stedet regner han med å bruke Nortvedt bad i stedet. Der er det også mye organisert svømming, men i det minste holdes halve bassenget åpent for fritidssvømmere på kvelden.

– De som trener før jobb, de trener jo gjerne bare en halvtime. Så en times åpningstid, det skal vel holde, akkurat. Men optimalt, det er det ikke. Den er litt snau.

Byråden: Det er verdt det

– Badet er jo mye mindre enn det gamle Tøyenbadet, så vi har visst hele tiden at vi ikke kan fylle tomrommet etter Tøyenbadet med tilbudet i den nye Økern bad, skriver idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) i en epost til Dagsavisen.

– Men vi har tenkt det er verdt det i bytte for den enorme forbedringen vi får med det nye Tøyenbadet, legger han til.

Idrettsbyråden forteller at planen nå er at det nye Tøyenbadet skal stå klart i andre halvdel av 2024. Dermed kan situasjonen bli omtrent som nå i minst tre år framover.

– Så klart det merkes at vi har stengt Oslos største bad. Vi har flere andre bad, herunder Romsås, Nortvedt, Furuset og Holmlia som publikum kan benytte seg av. I januar 2022 vil også Bøler bad bli tilgjengelig for publikum igjen, skriver han.

Omar Samy Gamal (SV) er Oslo-byråd for kultur, idrett og frivillighet, og dermed også ansvarlig for badene. (Tobias Mandt)

Mesteparten av åpningstiden på Økern-badet er reservert for idretten og skolene. Badet vil være i drift fra 7-21 mandag fredag, men nesten all bassengtida går til aktive svømmere, og undervisning. I helgene har idretten treningstid fra 8-10.

– Det var et dristig valg å rive det gamle Tøyenbadet, men det var den raskeste måten å få bygget nytt. Vi håper fortsatt folk kan være tålmodige og finne seg til rette i de andre badene, skriver Omar Samy Gamal.

– Hva vil du si til de som hadde håpet å bruke Økern til fritidssvømming?

– Jeg håper de får brukt de tidene som er og at de ellers besøker de andre badene vi har pusset opp. Det er magre år for svømming i Oslo nå, men det blir fete år om ikke lenge.

