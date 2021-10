Lei av høye priser i norsk håndball: – Det er jo direkte ekskludering

Midt i vakreste Groruddalen, mellom Østre Aker og Trondheimsveien, ligger Linderudhallen. Der inne trener en håndfull håndballspillere på Jenter 18-laget. Det går i knebøy og løpeøvelser når Dagsavisen kommer innom en høstdag i september.

Det er ikke treningsiveren eller talentet det skorter på blant spillerne i Bydel Bjerke. Det er økonomien. Sjøl om Bjerke ikke er den aller fattigste delen av byen er den godt under snittet i Oslo både på utdanning og inntekt. Det får konsekvenser også for håndballen.

Håndballjentene på Linderud trener. (Tobias Mandt)

– Vi jobber dugnad som bare det. Men vi holder til midt i Groruddalen. Vi har ikke foreldre med store nettverk de kan selge dopapir til, og det holder uansett ikke til å dekke utgiftene.

Det sier Oda Sjøvoll, leder i Linderud IL. Hun mener økonomien hindrer ungdom fra Groruddalen fra å kunne satse på håndballen.

– Resultatet ser du på landslagene. De er kritthvite. Ungdommene fra Groruddalen, de skal ikke bli gode i håndball, de. Til neste år må vi ta en fot i bakken og se om vi kan være med i det hele tatt, sier Sjøvoll.

Hun forteller at det koster klubben mellom 7. og 10.000 kroner per lag bare å få spille kamper.

Svindyre reiser

Tidligere har Dagsavisen skrevet om de høye lisensavgiftene som er spesielle for håndballen. Idrettsbyråd Omar Samy Gamal reagerte kraftig på avgifter mellom 1.500 og 3.000 kroner, som hver enkelt ungdom må betale.

– Denne driften har gitt en sunn økonomi som igjen har ført til tiltak som har resultert i økning av antall medlemmer, investering i anlegg og økt mangfold, svarte president i håndballforbundet, Kåre Geir Lio.

– Men lisens er bare en bitteliten del, sier Sjøvoll.

– Vi har følelsen av at det er klubbene som er til for håndballen og ikke motsatt. Vi har rett og slett vurdert å lage et eget forbund som ivaretar bredden bedre, sier hun.

For i tillegg til lisensen kommer reisene. Når ungdommene er over 15 år blir de ofte sendt rundt om i hele landet for å spille. Det koster flesk, og mange av spillerne på Linderud har ikke penger til å betale det det koster. Resultatet er dugnad, men heller ikke det er i nærheten av å kunne dekke de faktiske kostnadene.

Sjøvoll forteller om et jentelag av 18-åringer som fikk beskjed om å reise til Stavanger for å spille innledende runder i Norgesmesterskapet. Tre Oslo-lag og ett Stavanger-lag skulle spille en miniturnering, og selv etter protester insisterte forbundet på at kampene skulle spilles på Vestlandet. Reise og overnatting må dekkes av lagene selv.

– Det endte opp med en pris på rundt 30.000 kroner for en helg, sier Sjøvoll.

Jenter 18-laget til Linderud IL. (Tobias Mandt)

Ved en annen anledning skulle de spille én kamp i Levanger, men kampen ble satt opp så seint at det ble umulig uten overnatting, og dermed enda dyrere. Da sa Sjøvoll stopp.

– Vi hadde ikke råd til å betale reise og overnatting en gang til, så jeg ga beskjed til Håndballforbundet om at vi måtte trekke laget. Men da måtte vi betale 5.000 kroner i gebyr, og fortsatt betale for de andre lagene som dro, sier hun.

Håndballen er ikke den eneste idretten hvor de økonomiske forskjellene skaper problemer. Tidligere denne uka møtte Dagsavisen A-lagstrener i fotball på Stovner, Kjell Sverre Hansen Wold. Han kunne fortelle at de på Stovner prøvde å ta betalt 200 kroner for en fotballskole. Bare én kom. Da fotballskolen ble gjort gratis kom det 70.

Nærmere ti tusen i året

– Det er en helt vanvittig penge- og ressursbruk. Hadde jeg visst det, hadde vi ikke meldt på lagene. Det er synd, for også mine jenter og gutter fortjener muligheten til å hevde seg, sier Oda Sjøvoll.

– Hvor mye koster det for en ungdom å spille håndball nå?

– I vår klubb gjør vi alt vi kan for å holde prisnivået nede, men vi ønsker jo at også våre ungdommer skal ha muligheten til å satse og bli gode. Når det koster minimum 10.000 i året for en 16-åring som skal satse blir det vanskelig.

– Det slår ut voldsomt urettferdig, sier hun.

