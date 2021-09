Høyre, MDG og Senterpartiet og kjernevelgerne som ikke møtte opp i Oslo

Valget er ferdig, og alle veit hvordan det gikk. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet får lage sin rødgrønne regjering. KrF og MDG er under sperregrensa. Og Rødt gjør sitt beste valg noensinne, med god margin.

I Oslo har det vært noen ekstra spennende dueller å følge med på. Ville Jon Helgheim lykkes med å stille fra Oslo sjøl om han bor i Drammen og ikke har noen tilknytning til byen? Hvem skulle bli byens største parti. Og ikke minst, kunne Jan Bøhler-effekten løfte Senterpartiet fra ingenting i hovedstaden til å faktisk få valgt inn en representant for første gang siden EU-valget i 1994?

Svarene er kjente: Jon og Jan kom ikke inn. Høyre ble byens største. Men ved å kikke litt nærmere på hvordan Oslo-folk stemte, så kan vi kanskje prøve å skjønne hvorfor?





For å ta Jan Bøhler og Senterpartiet først: Senterpartiet fikk flest stemmer i Groruddalen. Konkret bydelene Grorud og Alna. Men tallene er ikke noe i nærheten av bra nok til stortingsplass. 6,1 prosent i hjembydelen Grorud, og bittelitt mindre i Alna. I den for Senterpartiet dårligste østkantbydelen, Gamle Oslo, fikk de bare 2,85 prosent. I Søndre Nordstrand, en bydel som Bøhlers budskap om «Trygg by» nok var ment å treffe i, nådde det bare fram til 4,6 prosent av velgerne.

I en post på Facebook tirsdag er Bøhler fornøyd med å ha doblet oppslutningen i Oslo. Men det skal også sies at han, som en av landets mest kjente politikere dermed konkurrerer mot ukjente Aisha Naz, som stilte på førsteplass for partiet for fire år sida.

Den beste valgkretsen til Senterpartiet er Maridalen skole. I området hvor det har vært en stor konflikt om bøndenes rettigheter fikk Senterpartiet 11 prosent. Men det er ikke en særlig stor valgkrets, så de 11 prosentene tilsvarer 38 personer. I hvert fall blant de som avla stemme på valgdagen.





Også Høyre hadde nok høyere håp for sine «egne» enn de fikk uttelling for. I Bydel Ullern, for eksempel, får Høyre riktignok over 39 prosent av stemmene. Men ved kommunevalget for to år sida fikk de 47. Det er en nedgang på åtte prosentpoeng. I Bydel Frogner går de ned 5,9 prosentpoeng. Og i Vestre Aker går Høyre ned med 8,2 prosentpoeng.

Miljøpartiet De Grønne er tradisjonelt (i den grad man kan snakke om sånt for et såpass ungt parti) sterkest i sentrumsbydelene. Det er de også i år. Men tallene er ikke gode sammenliknet med valget for to år sida. I St. Hanshaugen faller de med 11,7 prosentpoeng. I Sagene er det enda verre, der er fallet på 12,2. Grünerløkka har straffa miljøpartiet med 11,4 prosentpoeng. Og Gamle Oslo sier et nesten like brutalt nei takk, der er fallet på 9,9. Frogner er den minst ille av sentrumsbydelene for MDG, men også der daler de med 7,3 prosentpoeng sammenliknet med kommunevalget.

Det skal sies at det er ryddigst å sammenlikne stortingsvalg med stortingsvalg, og det gjør tallene mye mindre brutale. Men likkavæl. Stupet er ganske tydelig.





Arbeiderpartiet holder best stand i ytre by. Deres beste bydeler er Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand, med Bjerke og Østensjø halsende like bak. I sentrumsbydelene ligger de og lunter rundt 25 prosent. På vestkanten skårer landets største parti gjerne under 20-tallet.

SV derimot, er best i sentrumsbydelene pluss Søndre Nordstrand. Rødt har flest venner i Gamle Oslo og bydel Grorud.

Venstre er et tydelig vestkantparti. Både indre og ytre vest, pluss Nordstrand, er områdene Guri Melbys parti gjør det best i. I likhet med MDG har de knapt velgere i ytre øst.

OBS: Disse tallene er bare avlagte stemmer på valgdagen. Forhåndsstemmene teller i selve resultatet, men gir ikke utslag på hver enkelt valgkrets.

Vil du grave deg ned i tallene sjøl? Det er all grunn til å stikke en tur inn på Valgresultat.no. Der finner du tall helt ned på hver enkelt valgkrets. Og det kan jo være litt artig, for dem av oss som liker sånt.

