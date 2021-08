Disse slåss om de usikre Oslo-plassene på Stortinget

Meningsmålinger blåser hit og dit, men med drøye to uker igjen til valget er det jo en god del som virker mer eller mindre avgjort. Noen mandater er «sikre», men det er fortsatt svært mye å slåss om.

– Det er helt åpent, altså, sier Johan Giertsen.

Han er en av to som driver Poll of polls, en nettside som samordner, systematiserer og analyserer meningsmålinger for hele Norge.

Giertsen mener de fjorten første stortingsmandatene i Oslo er sikre. Arbeiderpartiet og Høyre får begge minst fire mandater. Venstre får bænkers ett. Det samme får Frp. Mens SV får minst to. Også MDG og Rødt kan føle seg trygge på minst ett mandat.

Til sammen er vi da oppe i 14. Så tror Giertsen at både MDG og Rødt får ett til hver.

Kjemper om plassene

Disse er inne, men fortsatt usikre, på siste måling som ble publisert rett før helga av Sentio for Klassekampen og Nettavisen:

Rasmus Hansson (MDG).

Seher Aydar (R)

Jan Bøhler (Sp)

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Rett under lusker Ola Elvestuen fra Venstre, Frode Jacobsen fra Ap og Sigrid Z. Heiberg fra MDG. Men det er også fint mulig å se for seg at Frps andrekandidat Jon Helgheim kan lure til seg en plass.

Først i køen

– Ola Elvestuen har en utrolig, nesten magisk evne til å bli valgt. Og 23 prosent for Ap i Oslo er ikke noe hokus pokus det, sånn historisk sett, sier Johan Giertsen.

– Det er helt åpent om Ap får 4 eller 5 mandater. Og Høyre er i samme situasjon, sier han.

Enda mer komplisert er det med de mindre partiene. Blant annet er det tre partier som hele tida utveksler velgere.

– Venstre slåss om sitt andre mandat. SV kan få tre, men det tredje er utsatt. SV, MDG og Rødt henger veldig sammen. Akkurat som tre kjærester som er litt glad i hverandre, men ikke veldig.

Det som gjør Oslo så usikker er først og fremst størrelsen, mener Giertsen.

Kommer an på mobiliseringen

– Oslo er så spennende. For når du får så mange som 19 direktemandater, så blir det så mange som er med i konkurransen. Hvem som går lykkelig ut av dette til slutt, det kommer an på sluttmobiliseringen. Oslo forhåndsstemmer noe så det griner etter, sier Giertsen.

Han mener særlig MDG og Rødt sliter med å få folk helt inn i stemmelokalene.

– Problemet med MDG og Rødt er at de i 2017 ikke klarte å forsvare målingene ved valget. De har relativt sett flere yngre velgere enn andre partier. Og yngre velgere stemmer en del mindre enn eldre.

– En ting er å si ja når et byrå ringer deg. Men vil de gå og gjøre det, og faktisk stemme, undres han.

Usikre Rasmus

Blant dem som ikke kan være for sikre på en plass er MDGs Rasmus Hansson. Han var miljøpartiets eneste representant i forrige Stortingsperiode, men blei erstatta av Une Aina Bastholm ved forrige valg. I år er han på andreplass på MDG-lista, bak Lan Marie Ngyuen Berg. Og før Sigrid Z. Heiberg, som altså også har en liten sjanse til å komme inn.

– Jeg regner med å vinne. Og jeg tror jeg vinner det, sier Rasmus Hansson til Dagsavisen.

– Det gjør man jo, når man deltar i en konkurranse på ordentlig. Så dette er alvor, sier Hansson.

– Hvem vil du helst danke ut av konkurrentene?

– Alle som kan stå i veien for god, grønn politikk. Da begynner jeg med Helgheim og fortsetter med Jan Bøhler. Jan trodde jeg var grønn, men han har skifta til Felleskjøpet-grønn, så nå er jeg ikke så sikker lenger. Frode Jacobsen kan også godt ta seg en pause til han skjønner hva som foregår i Oslofjorden, sier MDG-kandidaten.

– Har du noe hemmelig triks for å lande plassen?

– Så veldig hemmelig er jeg ikke av meg. Men naturpolitikk, i tillegg til klimapolitikken. Klimafornuft har egentlig vunnet debatten, neste oppgave er å slutte fred med naturen.

– Hva betyr det? Å plante magiske eikenøtter i gatene, liksom?

– Hadde det gått an å få eiketrær til å sprette opp av asfalten i Oslo, så hadde jeg planta dem. Men foreløpig fikser løvetann den jobben, sier han.

Usikre Mathilde

– Det er mange flinke folk her, så jeg tar den utfordringen på strak arm, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde når hun konfronteres med lista av motkandidater.

Tybring-Gjedde sier hennes hemmelige triks er å snakke om hjertesakene sine, skole og utslippskutt.

– Jeg er også en av de yngre stemmene i Høyre som har dratt partiet i en klimavennlig retning, sier hun.

– Hvilken Oslo-sak vinner hvis du vinner?

– Karbonfangst og -lagring på Klemetsrud. Og at man styrker kollektivtransporten i byene. Det er det mest avgjørende. Og så er jeg opptatt av at unge i Oslo ikke kommer tapende ut av kommuneøkonomien, sier hun.

– Hvem vil du helst danke ut?

– Hehe, det er opp til velgerne. Men jeg vil jo at Erna og regjeringen fortsatt skal ha flertall. Så håpet er vel å danke ut venstresiden, sier hun.

Utjevning

På toppen av det hele kommer Oslos utjevningsmandat. Som kjent får hvert fylke (altså de gamle) ett utjevningsmandat, som skal gå til å sørge for at partiene får omtrent like stor andel av Stortinget som de har fått stemmer i valget.

Det mandatet kan fort gå til en av de som så vidt detter utenfor, særlig om partiet får flere stemmer i Oslo enn andre steder. Men altså bare til partier som får mer enn fire prosent av stemmene på landsbasis. Både Rødt, KrF, Venstre og MDG kjemper med nebb og klør for å komme over denne sperregrensa i år.

Giertsen mener de fleste partiene er med i racet om Oslos utjevningsmandat.

– Det er mange det står mellom, sier Johan Giertsen. Med trykk på mange.