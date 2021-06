Disse blir nye MDG-topper: – Den grønne transformasjonen av Oslo er så vidt i gang

– Jeg er blitt vist en stor tillit av partiet mitt som jeg tar på stort alvor. Jeg blir parlamentarisk leder for oss i rådhuset i det ekstremt viktige prosjektet vi har med å gjøre Oslo til en nullutslippsby på få år, og gjøre byen tryggere og bedre for små og store, og folk i alle farger og former, sier Sigrid Z. Heiberg til Dagsavisen.

Etter at tidligere miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg ble tvunget til å gå av etter et mistillitsforslag tidligere i juni måtte MDG omrokere folkene sine. Først ble det klart at tidligere gruppeleder for MDG, Sirin Stav, ble ny miljø- og samferdselsbyråd.

Nå, onsdag kveld, vedtok MDGs bystyregruppe at leder av Oslo MDG Sigrid Z. Heiberg skal fylle Stavs gamle sko som gruppeleder for MDG i Oslo bystyre. I tillegg blir hun nestleder i byutviklingsutvalget. Eivind Trædal (som for øvrig er gift med nevnte Berg) blir ny nestleder i gruppa, og skal lede miljø- og samferdselsutvalget i bystyret, den andre jobben Stav tidligere hadde før hun ble byråd.

Forhandle med Rødt

Som ny gruppeleder skal Heiberg forhandle fram budsjetter to ganger i året med samarbeidspartiet Rødt. Rødt ble tungen på vektskåla i mistillitsvotumet mot Lan Marie Berg, og i flere uker var det ordkrig mellom MDG og Rødt om hvem som hadde rett i spørsmålet om hun burde gå av som følge av milliardsprekken i vannforsyningssaken.

Heiberg sier feiden med Rødt nå er et tilbakelagt kapittel.

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Rødt, både i denne perioden og i den forrige. En del av det som har skjedd nå i vår har vært litt kjipt, men det har vi som parti og jeg som person lagt bak oss. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Rødt igjen, og jeg ser ingen grunn til at det ikke vil fungere bra også i framtida, sier hun.

Mammapermisjon

Oslo bystyre har tatt sommerferie, og samles ikke før til høsten. Heiberg rekker så vidt å ta fatt på de nye oppgavene sine før hun skal ut i mammapermisjon.

– Jeg skal ut i permisjon i slutten av august, og venter en liten gutt i september. Den nye nestlederen i gruppa, Eivind Trædal, vil være gruppeleder til jeg er tilbake. Han er en av våre mest erfarne folk og vi har et godt samarbeid, så det kommer til å gå fint, sier den nye gruppelederen.

