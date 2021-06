Sirin Stav erstatter Lan Marie Berg i ellers uendret Oslo-byråd

Av NTB og Kaja Vogt

Johansen erstatter dermed seg selv som byrådsleder. Byrådet gikk av etter mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg i forrige uke.

Byrådet vil fortsatt bestå av Arbeiderpartiet, SV og MDG. Byrådspostene innehas av samme personer, med unntak av at Sirin Stav har blitt byråd for miljø og samferdsel.

– Jeg er 100 prosent sikker på at den personen som tar over kommer til å kjøre Oslo full fart fremover inn i det grønne skiftet. Mer kan jeg ikke si, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen om sin etterfølger i byrådet.

Hun legger til:

– Og så er det veldig bra at det kommer et nytt rød-grønt byråd nå. Det kommer dere til å få mye glede av.

Berg ser nå framover mot valgkamp for å sikre seg en plass på Stortinget.

– Mange har spekulert i hva vannforsyningssaken i Oslo og mistillitsvedtaket vil bety for ditt videre politiske liv: Hva tenker du?

– Nei, jeg tar det hele med en ganske stor ro. Det har vært mange bølger i Oslo-politikken de siste årene. Jeg er glad for at jeg har med meg den bagasjen. Det var ikke måten jeg planla og gå ut av Oslo-politikken på, men jeg var veldig glad for hvordan byrådet valgte å stille seg bak meg. Her var det ikke gjort noe feil, det var ikke grunnlag for mistillit. Jeg tror at det var viktig at vi fikk frem at vi ikke ville la oss diktere av Frp og Rødt.

---

Fakta om Oslos byråd

Raymond Johansens andre byråd ble konstituert torsdag og består av følgende medlemmer:

Byrådsleder: Raymond Johansen (Ap).

Byråd for finans: Einar Wilhelmsen (MDG).

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester: Rina Mariann Hansen (Ap).

Byråd for eldre, helse og innbyggertjenester: Robert Steen (Ap).

Byråd for oppvekst og kunnskap: Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråd for miljø og samferdsel: Sirin Stav (MDG, ny).

Byråd for byutvikling: Hanna Marcussen (MDG).

Byråd for næring og eierskap: Victoria Marie Evensen (Ap).

Byråd for kultur, idrett og frivillighet: Omar Samy Gamal (SV).

---