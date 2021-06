I disse dager jobbes det intenst med å få plass et nytt Raymond Johansen-ledet byråd for Oslo, etter at ordfører Marianne Borgen (SV) ga Johansen grønt lys til å samle nytt byråd etter de dramatiske dagene i Rådhuset.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg var byrådets nestleder, og byråd for miljø og samferdsel. Det er foreløpig usikkerhet om MDG får beholde nestlederposisjonen, men etter hva Dagsavisen erfarer er det stor sannsynlighet for at byråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG) blir ny nestleder i byrådet.

Både Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet har signalisert at de ikke ønsker å endre på sine byråder. Det er dermed stor sannsynlighet for at det nye byrådet vil bli seende ganske likt ut som før mistilliten mot byråd Berg ble vedtatt, og byrådet gikk av.

Byrådets nestleder fungerer som stedfortreder for byrådslederen dersom lederen er bortreist eller ved sykdom/sykemelding, opplyser byrådssekretær – eller forretningsministersekretær, Kaia Storvik (Ap).

Nestlederen er som oftest byråd for miljø og samferdsel eller finans, men også byråder for helse, kultur, byutvikling og eierskap har vært nestleder tidligere.

Lojal Raymond

Einar Wilhelmsen fra MDG har også fått i oppgave å velge ut en ny kandidat til å erstatte Lan Marie Berg som byråd. På søndag uttalte han til NTB at partiet hadde hatt en bred dialog i forkant om hvem de ønsker som erstatter, men at de ennå ikke hadde intervjuet kandidatene.

Mandag svarte Wilhelmsen i en sms til Dagsavisen at de ennå ikke har satt en dato for når skal ha sin kandidat til byrådet klar.

Seniorforsker ved OsloMet, Trine Myrvold har forsket på byrådet i Oslo og kommuner med parlamentarisk modell.

– Hvem som får nestledervervet avhenger veldig av situasjonen internt i byrådet. Dette kan være en gylden mulighet til å la en annen byråd eller et annet parti få overta vervet, men Raymond Johansen har vist seg å være veldig lojal mot MDG så han vil kanskje være forsiktig med å ta fra dem denne posisjonen, sier Myrvold, og legger til:

– Det kan godet hende de har en mer eller mindre formell avtale om at MDG får beholde nestledervervet. SV har jo ordføreren, og MDG er det tredje største partiet i bystyret.

Gruppeleder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll skriver i en sms til Dagsavisen at de foreløpig ikke har noen kommentar til hvem de ønsker som ny nestleder, men Eidsvoll satser på at nytt byråd vil være på plass i løpet av uka.

Dagsavisen har rettet flere henvendelser til MDG med spørsmål om de ønsker å beholde nestlederposisjonen, men partiet forblir tause.

Disse byrådene hadde Ap, MDG og SV:

Arbeiderpartiet hadde fire inkludert byrådsleder Raymond Johansen. I tillegg hadde de byråd for næring og eierskap, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester og byråd for eldre, helse og innbyggertjenester. Arbeiderpartiet har også varaordføreren.

Sosialistisk Venstreparti har fortsatt ordfører Marianne Borgen, og hadde byråd for oppvekst og kunnskap, og byråd for frivillighet, kultur og idrett.

Miljøpartiet De Grønne hadde byråd for miljø og samferdsel som også var byrådets nestleder, i tillegg til byråd for finans og byråd for byutvikling.

