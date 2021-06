Det opplyser en godt informert kilde til Aftenposten.

Det betyr at Inga Marte Thorkildsen fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap, mens Omar Samy Gamal blir værende som byråd for kultur, idrett og frivillighet.

[ Høyre gir opp byrådsplaner ]

Oslo-ordfører Marianne Borgen skal mandag kl. 13 informere om status for byrådsforhandlingene i Oslo, etter at det rødgrønne byrådet gikk av i forrige uke.

