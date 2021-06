Aps gruppeleder har pekt på Raymond Johansen som byrådsleder

– Ut ifra det jeg har lest og sett, så er det et klart flertall i bystyret som uttrykket et ønske om dette, sa Jacobsen til Avisa Oslo på vei ut av rådhuset etter samtale med ordfører Marianne Borgen (SV).

Onsdag vedtok flertallet i bystyret mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG), og byrådet gikk av med henne. Ordføreren skal bruke torsdagen til samtaler med alle gruppelederne i byrådet.

