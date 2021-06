Vil danne nytt rødgrønt byråd: – Ambisjon om å involvere Rødt

Raymond Johansen (Ap), som onsdag konstaterte at byrådet går av etter kabinettsspørsmål, sier nå at han vil jobbe for et nytt rødgrønt byråd i Oslo.

– Vi har styrt Oslo gjennom seks år og er i ferd med å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og en mer skapende by med plass til alle. Vi har ledet Oslo gjennom den største krisen etter andre verdenskrig, og vi har en plan for å ta byen trygt ut av pandemien, sa Johansen på pressekonferansen etter at byrådet gikk av.

Raymonds ønske

På Dagsavisens spørsmål om hvorvidt Rødts sikring av mistillitsflertall vil påvirke samarbeidet mellom partiene videre, svarer Johansen:

–Når jeg uttaler meg som leder for et forretningsministerium. Nå er vi ikke lenger et fungerende byråd. Vi vil ivareta våre plikter. Det er opp til ordføreren om jeg vil få spørsmål om et nytt byråd. Da er ambisjonen også å involvere Rødt i det. Det ønsker jeg meg, for det har fungert godt i seks år.

