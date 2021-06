Høyre: - Vi vil snakke med mange

Det koker utenfor Rådhuset i Oslo etter at byrådet i Oslo går av som følger av mistillitssaken mot Lan Marie Berg (MDG). Byrådet sitter som et forretningsministerium fram til det eventuelt dannes et nytt byråd, og på spørsmål om hva Høyres gruppeleder i bystyret tenker, svarer Anne Haabeth Rygg:

–Nå har ordføreren kalt inn til samtaler. Vi vil møte ordføreren og drøfte dette i morgen, og gå i dialog.

Hun understreker imidlertid at det fortsatt er et rødgrønt flertall i Oslo.

–Det har ikke vært noe valg i dag. Det er ti partier i bystyret og vi er åpne for å snakke med mange om dette, sier hun.

Støtte til byrådet

Venstres Hallstein Bjercke har tidligere denne uka sagt at de kan være villige til å være budsjettpartner for et rødgrønt byråd uten Lan Marie Berg, men er ordknapp onsdag.

–Venstre er et konstruktivt opposisjonsparti og danner med jevne mellomrom flertall med byrådspartiene. Ordføreren vil ha møte med alle gruppelederne i morgen. Da vil jeg gi henne mine råd, sier han.

Om han fortsatt vil kunne støtte et byråd uten Lan Marie Berg, sier han:

– Oslo skal ha en trygg styring. Det skal Venstre bidra til.

Rødts mistillit

Det var Rødts stemme for mistillit som var utslagsgivende for flertallet i bystyret onsdag. Om Raymond Johansen kan danne et nytt byråd med Lan Marie Berg, er gruppeleder for Rødt i bystyret, Eivor Evenrud, skeptisk til.

–Bystyret kan aldri peke ut enkeltbyråder. Det er et oppkonstruert spørsmål. Raymond Johansen kan når som helst bytte ut sine byråder, sier hun, men legger til:

– Det vil være særdeles oppsiktsvekkende om han foreslår et nytt byråd med samme besetning, sier hun til Dagsavisen.

–Dere var tydelig på at dette var mistillit til byråden og ikke byrådet i sin helhet. Gjelder det fortsatt?

–Det har aldri på noe tidspunkt vært mistillit mot hele byrådet, sier Evenrud.

I desember da det var mistillitsforslag mot Lan Marie Berg sist, uttalte Rødt at de kjøpte argumentet om at Lan Marie Berg ville kvalitetssikre informasjon om brudd på arbeidsmiljøloven før hun gikk til bystyret. Den gangen berget Rødt Lan Marie Berg ved å stemme imot mistillit. Hva som har endret seg nå, utdyper Evenrud slik:

–Vi opplevde en stor vilje til å rydde opp. Derfor endte det sånn da. I desember visste vi ikke noe om dette. Det var også en sak man lettere kunne ryddet opp i i etterkant. Det kan man ikke her, sier Evenrud.

Ap om nytt byråd

Alle gruppelederne i bystyret skal altså til ordføreren for å snakke om veien videre torsdag.

– Vi er alltid klar til å bli en del av et nytt byråd. Byen må ha en trygg styring videre, sier Oslo Aps Andreas Halse. Han understreker at et byråd må ha et bredt parlamentarisk grunnlag.

–Jeg regner med at det blir en konstellasjon i retning av det som har vært. Hvis noen av de eksisterende byrådspartiene skulle få nye tanker, så vil vi være åpne for det, sier han.

















---