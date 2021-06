– En dramatisk dag for Oslo, sa ordfører Marianne Borgen (SV) da alle hadde holdt sine innlegg om mistilliten til Lan Marie Berg (MDG) i bystyret onsdag. Hun ga ordet videre til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som fattet konklusjonen at hans eget byråd nå går av, og vil fungere som et forretningsministerium framover. Dette betyr at byrådet ikke vil fremme egne politiske saker, men kun gjøre det nødvendige for at Oslo skal fungere.

Før bystyret tok en times pause ba Marianne Borgen om kontakt med gruppelederne for å sondere hva slags byråd som eventuelt kan ta over makten i Oslo.

Gruppeleder i Oslo Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg, har flere ganger uttalt at hun er klar for å ta ansvar. Men professor i statsvitenskap, Harald Baldersheim tror det er lite sannsynlig med et borgerlig byråd.

[ Stiller kabinettsspørsmål ]

Intermezzo

– Jeg tror det er mer sannsynlig at det blir et nytt Raymond Johansen-byråd, sier Baldersheim.

Han peker likevel på at det er mulig med et borgerlig byråd.

– Det kan bli et kort intermesso med borgerlig byråd, men som ganske snart får flertall mot seg. Med mindre de bøyer av, og bystyret ikke finner saker som de kan reise mistillit på, så kan de overleve en stund. Det er mer et spørsmål om politisk vilje.

– Er alt dette bortkastet tid?

– Nei, det synes jeg slettets ikke det er. Det er ikke rart at det kommer en reaksjon fra bystyret på denne giga-overskridelsen. Det er ikke det minste rart at de andre partiene ønsker å markere seg, og uttrykke at de synes de har fått for lite informasjon. Det er en måte å markere hvem som har ansvaret for disse overskridelsene, og gjør at politikere må̊ stå til rette for ting som går skeis. Det er lokaldemokratiet og innbyggerne i Oslo tjent med, sier Baldersheim.

Mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg Oslo 20210615. Gruppeleder i Høyres bystyregruppe I Oslo, Anne Haabeth Rygg, utenfor rådhuset i Oslo i forbindelse med mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg (MDG). (Stian Lysberg Solum/NTB)

Harde fronter

Debatten om personfokus mot Lan Marie Berg i forkant av bystyrets mistillitsbehandling ble tatt opp av de aller fleste som holdt innlegg onsdag. Særlig Høyre ga sterkt uttrykk for at de satt liten pris på å bli tillagt at de har doble standarder for hva som gjelder for ansvarlige politikere.

[ Hvordan Raymond skal komme helskinnet gjennom dette, er en gåte ]

Mange av opposisjonspartiene er tillagt hensikter jeg ikke kjenner igjen. Jeg tror dessverre byråd Lan Marie Berg har opplevd mye mer hets enn de fleste. Det er uakseptabelt. Vi skal behandle hverandre med respekt. Men dette faktum er heller ikke formildende når vi nå skal stemme over hvorvidt byråden har bystyrets tillit eller ikke, sa Anne Haabeth Rygg under bystyremøtet.