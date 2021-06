Mener Raymond Johansen legger indirekte press på Lan Marie Berg

Ordene var ikke mange da Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ble bedt om å kommentere mistillitsspørsmålet under tirsdagens korona-pressekonferanse.

– Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. I morgen er det et møte i bystyret. Da er det veldig naturlig for meg at debatten hører hjemme der. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Johansen.

Det er flertall for mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), etter at Rødt tirsdag offentliggjorde at de vil støtte det. Johansen sier han har respekt for dette, men ville tirsdag ikke ta stilling til hva som skjer dersom det blir flertall for mistillit. Flere medier har erfart at Johansen vil stille kabinettsspørsmål.

[ Dette betyr skandalen for Lans politiske framtid ]

Tror ikke på kabinettsspørsmål

Professor i statsvitenskap Harald Baldersheim mener at uttalelsen er et «typisk statsministersvar». Han har tidligere forsket på lokalt demokrati.

– Statsministeren sier alltid det til siste sekund. Det betyr at Johansen venter for å se hvordan bildet ser ut i morgen, sier han til Dagsavisen.

[ Raymond Johansen: Jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg ]

Han mener det er lite trolig at det blir et kabinettsspørsmål, og at det heller blir lagt indirekte press på Berg til å gå av selv.

– Det mest sannsynlige utfallet er nok at Berg går av på eget initiativ, sier han.

Vil ikke be Berg om å gå av

Statsviter og forsker på lokaldemokrati, Jo Saglie, mener at Johansens uttalelse utelukker at han vil be Berg om å gå av.

– Det er noe som kunne løst problemene for ham. Det ville heller ikke vært noe stort problem for MDG, siden hun sannsynligvis skal til Stortinget til høsten, sier han.

[ Raymonds jafs i skyggen ]

Han mener at dette er en situasjon som byrådet fint kunne greid seg uten.

– En situasjon som krever oppmerksomheten nå med koronapandemien som fortsatt ikke er helt over, kan tale for at partiene vil prøve å finne en løsning uten et mistillitsforslag, sier han.

[ Byrådet må gå ]

Fakta om mistillit mot Lan Marie Berg

Torsdag 20. mai legger Oslo kommer fram revidert budsjett. Der fremgår det at Oslos nye reservevannløsning, som bygges på Huseby i Oslo, vil koste 17,7 milliarder kroner – 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått.

Opposisjonen går raskt ut med hard kritikk av milliardsprekken, som de omtaler som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. De reagerer imidlertid mest på at det tok for lang tid før Berg informerte bystyret om dette. Bystyret fikk først vite om budsjettsprekken 20. mai.

Berg svarer på sin side at det ikke var mulig å vite at det ville bli en kostnadsøkning i markedet på det tidspunktet bystyret gjorde sin beslutning. Hun peker også på at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon i saken.

Opposisjonen kaller Berg inn til høring 2. juni, for å få en redegjørelse for prosessen i saken. Samme dag som høringen varsler FrP mistillitsforslag mot Berg.

Frps mistillitsforslag får støtte fra seks partier, og Rødt blir tungen på vektskålen.

Tirsdag 15. juni ble det klart at Rødt støtter forslaget, og partiet ber også Berg trekke seg som byråd.

(Fakta: NTB)