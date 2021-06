– Dette er ikke for å være kjip, men vi så en økt smitte blant russ som hadde vært på russebusser. De fleste russ er jo T-baneruss som jeg kaller dem, så jeg håper de kan ha en god feiring selv om vi kutter ut rullingen. Å spore smitte fra russebusser har vært et forhåndsvis krevende smittesporingsarbeid. Men de aller fleste russ er veldig flinke, og om man har vært uforsiktig så er det fordi det smittes mye lettere innendørs enn utendørs. Sitter du lenge sammen innendørs så er smittefaren mye større. Så enkelt er det, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Tirsdag kunngjorde byrådslederen at Oslo kommune forlenger tiltakene i trinn 2 i gjenåpningsplanen til og med 18. juni.

For første gang siden midten av mars steg smitten til 596 i forrige uke. 55 prosent av de smittede var i aldersgruppa mellom 16-19, og en stor andel av smitten er å finne i Nordre Aker, Vestre Aker, samt Frogner og Nordstrand.

Årsaken var i hovedsak et smitteutbrudd blant russen, som nå har fått et forbud mot russebusser. I vurderingen til smittevernoverlege Frode Hagen kommer det også fram at Folkehelseinstituttet også er usikre på utviklingen av den indiske mutanten, og at de mener det er sannsynlig at denne varianten vil dominere smittebildet over tid.

Årets russ får en annerledes russefeiring. Denne uka ble rulling på buss forbudt. (Kyrre Lien/NTB)

Snillruss

Ifølge Raymond Johansen har byrådet avtalt en opptrapping av ressursene i Oslo politidistrikt for å kunne håndheve forbudet. Dagsavisen har vært i kontakt med Oslo politidistrikt som foreløpig ikke kan svare på hvorvidt det settes inn ekstra ressurser til å overvåke russebussforbudet i Oslo.

– Har politiet nok ressurser?

– Det aller viktigste er at folk følger de reglene som er, og det er vi ganske sikre på at de gjør. Russen har vært samarbeidsvillige og flinke hele tida, så det tror vi at de fortsetter med. Jeg tror ikke dette blir en enorm byrde for politiet, sier Johansen.

– Så du ser ikke for deg at det blir noe krangling og konfrontasjon mellom russ og politi?

– Nei, det får vi absolutt håpe på at det ikke blir. Jeg har ikke lyst til å sette russ i hundehuset. De aller fleste russ er ikke tilknytta busser, men har det veldig hyggelig uten buss og skal få fortsette med det. Jeg skulle gjerne latt dem fortsette med det hele, men smittevernoverlegen har anbefalt at de ikke bør fortsette med busser i den situasjonen vi er i nå. En forsiktig gradvis åpning av Oslo er målet vårt, og nå tar vi en pust i bakken når det gjelder akkurat dette tiltaket, og så fortsetter vi videre.

Større jafs neste uke

– Mange lurte på hva som ville skje denne uka. Hva var de vanskeligste momentene for å avgjøre om man skulle gå videre til trinn 3 eller forlenge dagens tiltak?

– Det er åpenbart veldig vanskelig blant annet når det gjelder breddeidretten som er underlagt en del nasjonale føringer, og det er klart at det kan se rart ut når mange mennesker samles i en park, men ikke kan være på et idrettsanlegg. Dette haster jo, og det er ikke så urimelig å skjønne at det er vanskelig. Jeg sier at når vi kommer tilbake neste uke, så ønsker vi å komme tilbake med et større jafs. Det er min ambisjon.

– Smitten har jo økt blant russen som er i aldersgruppa 16–19 år, og hvis de av dem som er i risikogruppa har de fått vaksine, så spørsmålet da er jo – er det egentlig så farlig om smitten øker blant dem?

– Du tenker at de ikke har kontakt med 40–50 åringer som ikke er vaksinert? Når du er 16–19 år så er du ikke bar sammen med folk på samme alder. Vi ser jo at det at det også øker andre steder, og det er den bekymringen vi ønsker å se an. Og det er helt riktig at 16–19 åringer har mindre symptomer, men du kan også bli ordentlig dårlig, hvis du som 19-åring får korona. Senskadene vet vi ikke nok om. I tillegg så er det at du i den alderen møter veldig mange mennesker, det er ikke mer enn at vi ønsker å være forsikret om at vi kan fortsette jobben med en gradvis kontrollert gjenåpning av hovedstaden. Det er det vi vil, og nå tar vi bare et pust i bakken!

– Selv om de 40-50-åringene russen møter mest sannsynlig er vaksinert om de er i risikogruppa?

– Det er jo ikke sånn at du er garantert å ikke bli syk om du får korona som 35-åring i dag. Den garantien kan ikke jeg utstede hvert fall! Og det tror jeg er klokt. Så vi er nødt til å bare få kontroll på dette.

Disse tiltakene forlenges til 18. juni

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan holde åpent.

Skjenking er tillatt til kl. 22.00.

Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent, med strenge begrensninger på antall, krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening

Innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er tillatt, i grupper på inntil 20 personer.

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper.

Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for grupper på 30 for barn og unge under 20 år, og for grupper på 20 personer for voksne.

Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan holde åpent.

Arrangementer innendørs er tillatt for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Det er tillatt med kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.

Fritidsklubber kan holde åpent for inntil 20 personer innendørs om gangen.

