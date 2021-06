Vannforsynings-sprekken: Hvordan kan ting gå gærnt hvis ingen har gjort noe feil?

Onsdag var det høring i Oslo bystyre. Eneste sak på bordet er de van(n)vittige prisøkningene på en ny vannforsyning til byen. Gigantprosjektet, som blant annet går ut på å sprenge ut en flere mil lang vann-tunnel fra Huseby til Holsfjorden med tunnelborremaskin, har altså sprekt med over fem milliarder kroner.

Høringa handla om hvorfor det blir så dyrt. Men enda viktigere for bystyret er om byråd Lan Marie Nguyen Berg har gjort noe gærnt. Og i og for seg, et mer filosofisk spørsmål: Er det mulig å sprekke med fem milliarder kroner uten at noen som helst har gjort noe galt?

Det låter jo inmari rart. Men det er egentlig det som blir forklart oss av alle de tre som skulle svare for seg i høringa onsdag.

Først ut var Anna Maria Aursund, som er etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten (VAV). Hun fortalte at etaten allerede i mars 2020 fikk inn et tilbud (og bare ett) på en av de store delene av prosjektet, som kosta en milliard kroner mer enn de hadde regna med.

Denne milliarden mente VAV at de skulle fikse. At den ikke kom til å føre til at prisen for hele pakka ble for høy. Dermed var det ingen grunn til å varsle oppover at det var problemer.

Først i november skjønte VAV, forteller Aursund, at dette kom til å svi ekstra på lommeboka. Deretter avtalte de et møte med byrådsavdelinga, altså kontoret til Lan Marie Nguyen Berg, som ble avholdt en måned etterpå. De ble enige om å gå gjennom alle detaljer så grundig som mulig. I februar stilte byråd Berg personlig for første gang i et møte med VAV. Og i mars 2021 var rapporten klar, som viste at sprekken lå an til å bli over 3 milliarder kroner.

Byrådsavdelingen reagerte med å bestille en ekstern rapport, fra konsulentselskapet Holte. De skulle finne ut om hvorvidt Vann- og avløpsetaten hadde rett. Om det virkelig kunne være riktig at prosjektet skulle bli så vanvittig dyrt?

Rapporten ble ferdig i mai, og nestemann i onsdagens høring var nettopp fra Holte. Kristian Mehus heter han, og kunne i stor grad fortelle at joda. Vann- og avløpsetaten er flinke, de veit hva de driver med, og har ikke gjort noe gærnt.

I mai fikk byråd Lan Marie Nguyen Berg Holte-rapporten. Da hu fikk den, gikk byrådet til bystyret med en sak hvor de ber om mer penger. Nå hadde nemlig kostnadssprekken spretti opp til over 5 milliarder. Byråd Berg var også den som virkelig skulle spørres ut på høringa.

Hun ble særlig konfrontert med spørsmål som … Hvorfor sa ikke byråden fra til bystyret tidligere? Hvorfor står det ingenting i Vann- og avløpsetatens årsrapport om dette? Hvorfor fulgte ikke byråden opp prosjektet tettere?

Svaret på alle spørsmål er forskjellige varianter av at ingen har gjort noe gærnt. Prisene har bare økt så mye. På magisk vis har Markedet sørga for at det er rundt 40 prosent dyrere å sprenge stein, kjøpe tunnelboremaskin, og lage vannbassenger enn man trodde for to år sida. Prosjektet må gå videre. Og man må finne fem milliarder nye kroner innen første juli. Hvis ikke går alt i vasken.

Rødts Eivor Evenrud spurte tilogmed helt konkret. Er det i det hele tatt noe byråden kunne gjort annerledes?

– Det er det andre som må vurdere, svarte byråd Berg.

Og med andre mente hun vel særlig Rødt. Spørsmålet er bare om Rødt er villig til å sparke en rødgrønn byråd for noe så kjedelig.

