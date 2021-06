Frp varsler mistillit mot Berg – Rødt kan avgjøre

– Begrunnelsen er et klart brudd på informasjonsplikten til bystyret, sier Camilla Wilhelmsen, gruppeleder i Oslo Frp, til Aftenposten.

Wilhelmsen mener miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) burde varslet bystyret seinest i desember i fjor, da byrådsavdelingen fikk beskjed om trolig store kostnadsoverskridelser på prosjektet. Prosjektet ligger an til å koste 17,7 milliarder kroner. Det er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Onsdag var det hastehøring om saken, der byråden måtte svare på spørsmål fra resten av bystyret.

De andre partiene i bystyret har så langt ikke konkludert om eventuell mistillit, skriver Aftenposten. Men Rødt kan nok en gang spille en nøkkelrolle. I fjor sørget partiet for at Berg ikke ble kastet av bystyret som følge av brudd på arbeidsmiljøloven i hennes egne etater. Da endte Rødt med å stemme mot forslaget.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud skriver i en SMS til Dagsavisen at hun tar med seg det som kom fram på onsdagens høring til interne møter i partiet, og at hun foreløpig ikke kommenterer noe ut over det.

[ Grillet: Slik svarer Berg på anklagene som kan føre til mistillit ]

Onsdagens høring

20. mai ble det kjent at Oslos nye reservevannforsyning blir over 5 milliarder dyrere enn først anslått. Grunnen er prisendringer i markedet. Flere partier på rådhuset har varslet at de vurderer å fremme mistillitsforslag mot ansvarlig byråd Lan Marie Berg, både på grunn av milliardsprekken i seg selv, men kanskje først og fremst fordi de mener hun burde informert bystyret om sprekken tidligere. Bystyret visste ingen ting om saken før 20. mai.

Berg mener hun har informert bystyret på en god måte. Selv om den første informasjonen som pekte i retning av at prosjektet ville bli dyrere kom allerede i fjor, fikk hun først endelig bekreftet at prosjektet styrte mot milliardunderskudd i mars i år. Da bestilte hun en ekstern granskningsrapport for å kvalitetssikre tallene. Fra rapporten forelå til den var i bystyrets hender gikk det bare ti dager.

– Jeg mener vi har håndtert kostnadsøkningen på en rask og grundig måte, sa Berg da hun onsdag åpnet høringen om saken.

Berg var onsdag klar på at hun informerte bystyret så raskt som mulig. Blant spørsmålene hun fikk var også flere om hvorfor hun ikke kunne komme til bystyret med foreløpige og ikke-kvalitetssikrede tall før dette, en slags løypemelding. Her pekte Berg på at hele vannforsyningssaken var midt i en pågående anskaffelsesprosess.

Berg var ikke den eneste som stilte i høringen, det samme gjorde direktør i Vann- og avløpsetaten (VAV) Anna Maria Aursund. Også Kristian Mehus i Holte Consulting, firmaet som tidligere i år ble leid inn for kvalitetssikringen av de nye kostnadsanslagene, forklarte seg for bystyret.

[ Vannforsynings-sprekken: Hvordan kan ting gå gærnt hvis ingen har gjort noe feil? ]

Vil ha svar

Opposisjonen mener Berg burde gitt informasjon om kostnadssprekken tidligere, kanskje allerede for ett år siden. Venstres Hallstein Bjercke skriver onsdag i en e-post til Avisa Oslo at de ikke har tatt en endelig avgjørelse i saken, men at han mener høringen avdekket en rekke alvorlige forhold.

– Nå vil jeg ta med den informasjon tilbake til Venstres gruppe for å vurdere hva slags konsekvenser dette bør få, skriver Bjercke i en e-post til avisa.

MDG er på sin side ikke overrasket at Frp varsler mistillit, men mener at det er «trist at mistillitsforslag misbrukes på denne måten», skriver NTB.

– Alle som var til stede i høringen, fikk høre overbevisende redegjørelser for hvor grundig det har blitt jobbet med å sikre Oslo rent og trygt drikkevann. Kostnadsøkninga skyldes en prisøkning i markedet som man ikke kunne forutse, noe også en uavhengig kvalitetssikring bekrefter, sier MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav til nyhetsbyrået.

– At byrådet har gitt bystyret grundig, kvalitetssikret informasjon er ikke grunnlag for mistillit, men tvert imot tillitvekkende, fortsetter hun.

Rødt har tidligere holdt døra på gløtt for mistillit mot Berg. I slutten av mai sa gruppeleder Evenrud at planen var å stille til høringen onsdag og se hva som kom fram. På spørsmål fra Dagsavisen om de hadde tatt stilling til om de vil støtte et mistillitsforslag, var hun tydelig:

– Nei. Det gjør vi etter høringen.

Evenrud presiserte at hun først og fremst var opptatt av er hvorvidt Berg har informert bystyret tilstrekkelig. Ikke budsjettsprekken i seg selv.

Hvis de samme partiene som stemte for mistillit mot Berg i fjor; Høyre, Venstre, FNB og Frp, skulle stemme for mistillit i år igjen vil Rødts stemmer bli avgjørende for Bergs framtid som byråd.

[ Rødt holder døra på gløtt for mistillit mot Berg ]