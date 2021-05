Raymond Johansen: – Velkommen tilbake til Oslo!

– Jeg er veldig lettet. Det er veldig flott å se mennesker smile og le, og at livet liksom kommer tilbake til byen vår. Det er helt fantastisk og. det er bare en utrolig glede rundt det, sier Johansen (Ap) til NTB.

Byrådslederen er ute på rusletur på Aker Brygge, og på alle kanter er det folk som roper «halla Raymond» og «hei hei».

– Skål! svarer byrådslederen til noen som sitter på en uteservering og pilser.

Restaurantene og kafeene er i ferd med å fylles opp i solsteiken torsdag.

– Helt fantastisk

Det er nesten litt hallelujastemning i en by som onsdag åpnet kraftig opp etter 199 dager med stengte skjenkekraner.

– Det er helt fantastisk. Det er nesten helt ubeskrivelig hvor mye man har gledet seg til dette, sier byrådslederen.

Han synes nesten det er litt rart å se så mange folk ved bordene.

– Jeg har gått gjennom her de siste månedene. Det har ikke vært en kjeft her, det har vært helt utrolig. Og nå er det masse folk. Det er en fin følelse.

Smittetrenden har snudd

Johansen gleder seg til at også tilreisende kan få oppleve byen i sitt rette element.

– Det å få ønsket alle tilbake til Oslo med alt det vi har å tilby. Dette er matopplevelser, det er kulturopplevelser. Det er et yrende folkeliv som mange har lengtet etter, sier han.

Det har vært noen tøffe måneder. Med full nedstengning. Med stengte restauranter i månedsvis, stengte treningssentre og kulturinstitusjoner, skoler på rødt nivå, strenge besøksbegrensninger. Permitteringer. Og stadige nyheter om Oslo som episenteret for koronasmitte i Norge.

– Plutselig ligger Oslo langt nede på listen over de stedene som det er mest smitte. Det er jo rart å se.

Preget

Johansen legger ikke skjul på at pandemien har gått inn på ham. Og at det har vært kjipt å måtte være festbrems.

Men han har også følt at det har vært forståelse for avgjørelsene.

– Jeg er så preget av dette. Så jeg føler liksom at ingenting er sikkert før alt er sikkert. Og fortsatt gjenstår ting. Fortsatt er 60 prosent ikke vaksinert. Og vi ser at det er stigning noen steder. Så jeg er preget av det. Men jeg er allikevel helt sikker på at det vi gjør nå er riktig. Så jeg er veldig glad.