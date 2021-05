Får kritikk for PR-anbud: – Dette er en oppgave vi skal løse

Som nettavisa Kampanje skreiv tirsdag, skal Oslo kommunes Klimaetaten ha nytt reklamebyrå. Anskaffelsen er verdt opptil 37 millioner kroner, og er lagt ut på nettstedet Doffin.

Blant oppgavene Klimaetaten trenger ekstern hjelp til er blant annet strategisk medieplanlegging og mediekjøp. Dessuten lister anbudet opp både design av nettsider, grafisk design, film- og videoproduksjon, tekstbehandling og reklamevirksomhet, i utlysningsteksten.

Kampanje skriver at dersom pengebruken fortsetter på dagens nivå og når 24 millioner kroner over fire år, vil det være dobbelt så mye som Klimaetaten anslo da de tegnet sin første avtale med et reklamebyrå for fem år siden.

Anbudet har fått flere politikere i opposisjonen i Oslo til å reagere kraftig.

Pussig prioritering

– Tror klimaetaten penga vokser på trær, spør Høyres mann i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre, Nicolai Øyen Langfeldt, retorisk til Dagsavisen.

– Det brukes enormt mye penger som ene og alene skal gå til PR for kommunen. Samtidig er vi milevis unna å nå klimamålene våre. Da er det jo en mildt sagt pussig prioritering at man bruker 24 millioner på å promotere manglende klimapolitikk, sier han.

– Er det egentlig så mye, da?

– Jeg tror det er en del kommunalt ansatte som vil synes det er litt pussig at reklamebyråenes inntekter dobles på klimakommunikasjon midt oppe i en pandemi, sier han.

Nicolai Øyen Langfeldt er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo. (Nicolas Tourrenc/Oslo Høyre)

Mener etaten har fått for mye penger

– Det hele koker ned til … hva er poenget med å bruke penger på den etaten? Hva får vi ut av det? En krone til reklame for alt vi holder på med, er en krone tapt til klimatiltak. Du kan for eksempel få ganske mange ladestasjoner for 24 millioner, legger Øyen Langfeldt til.

I artikkelen på Kampanje reagerer også både Venstre og Rødt kraftig.

– Hvis Klimaetaten skal bruke 24 millioner kroner på reklame, har den etaten åpenbart fått for mye penger, sier Rødts Eivor Evenrud til avisa.

– Hvis byrådet kan vise meg hvor mange tonn CO2 de kutter med dette tiltaket skal jeg vurdere å støtte det. De mangler mange hundre tusen tonn for å nå Oslos klimamål, følger Venstres Hallstein Bjercke opp.

Skal motivere til klimavennlig oppførsel

Men Klimaetatens direktør har ikke tenkt å unnskylde at hun bruker penger på PR.

– Dette er en oppgave vi skal løse, sier Heidi Sørensen til Dagsavisen.

– Vi har et særegent oppdrag om å motivere innbyggere og næringsliv til klimavennlig atferd. Klimastrategien, som bystyret har vedtatt, har et satsingsområde om kommunikasjon, sier klimadirektøren.

Sørensen forteller at anskaffelsen er en rammeavtale de vil inngå med ett eller flere byråer, som kan bidra når etaten trenger kompetanse de ikke har sjøl. Det kan være på søkemotoroptimalisering, plassering av annonsemateriell, eller den type ting. Avtalen er verdt fra 23-37 millioner kroner, over fire år.

Hun sier at beløpet er høyere enn hva de tror de trenger å bruke.

– Det er bedre å være forberedt hvis det kommer nye oppdrag, sier Sørensen.

Demokratisk viktig

– Er det fornuftig å øke PR-budsjettet nå midt under korona?

– Vi øker ikke noe budsjett. Vi jobber med å ta ned kjøpet av konsulenttjenester, sier hun.

– Et eksempel på noe vi har brukt mye penger på er markedsføring av tilskuddsordninger. Det er viktig at tilskuddsordningene blir godt kjent så flest mulig får anledning til å søke på dem. Det kan ikke være bare dem som følger med på kommunale nettsteder eller kjenner noen i bystyret som kan søke. Det synes jeg er demokratisk viktig, sier Klimaetat-direktøren.

Heidi Sørensen er direktør for Klimaetaten i Oslo kommune. Tidligere har hun blant annet vært stortingsrepresentant for SV og statssekretær i Miljøverndepartementet. (Aslak Borgersrud)

Alltid hyggelig i utvalget

Sørensen vil ikke kommentere på politikernes kritikk. Hun er tross alt administrativt ansatt.

– Men jeg kan gi en generell kommentar. Bystyret har vedtatt at vi skal drive med klimakommunikasjon. Det handler ikke om å fortelle om alt det bra Oslo Kommune gjør, det handler å stimulere innbyggere og næringsliv til klimavennlig adferd.

– Det er for oss like naturlig å kommunisere for å bidra til klimavennlig adferd som det er for Helsedirektoratet å kommunisere for å bidra til folkehelse.

– Er Klimaetaten kontroversiell på Rådhuset?

– Jeg opplever ikke etaten som kontroversiell. Det er alltid hyggelig å være på møter i Samferdsels- og miljøutvalget, sier hun.

