Snart to uker med åpne butikker i Oslo: Slik har det gått med smittevern

Fredag skal byrådet ha en ny pressekonferanse om koronasituasjonen. Der har det vært antydet flere åpninger. Men spørsmålene har vært mange. Blir det servering? Publikum på fotballkamp? Og skal egentlig hele trinn 2 åpne nå, eller blir det flere museskritt på gjenåpningas trapp?

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria M. Evensen (Ap), serverer oss både håp og grunn til optimisme når vi snakker med henne tirsdag ettermiddag.

– Det ser fortsatt ut som at smittetallene går ned. Næringsetaten har gjort observasjoner på butikker og kjøpesentre, og det ser ut til at både handelsstanden og kundene er flinke til å overholde restriksjonene, sier hun til Dagsavisen.

– Det overordna bildet er at smittetallene går ned og at smittetrykket er synkende. De aller fleste oslofolk har høy bevissthet og er kjempeflinke, legger hun til.

Forsiktig optimist

– Da ligger vel alt til rette for å åpne for skjenking?

–Ja, jeg tenker i hvert fall at det er grunn til å være forsiktig optimist. Men når vi åpner mer er jo målet at det skal mye til før vi stenger ned igjen. Vi har vært opptatt av å kunne høste noen erfaringer mellom disse trinnene. Men så ønsker vi å gå videre med trinn to.

Ap-byråden peker på at både smittetrykket, vaksinasjonen og kapasitet på sjukehusene er viktige faktorer når byrådet vurderer tempoet på gjenåpninga av byen.

– Hvorfor la dere inn et mellomtrinn mellom trinn én og trinn to, da dere åpna butikkene?

– Vi varsla tidlig at vi vi ville komme tilbake med akkurat det punktet, fordi vi måtte koordinere oss med kommunene rundt oss. Det handler jo om mobilitet i regionen. Vi forflytter oss for å gjøre nødvendige ærender. Å se det i sammenheng var riktig, sier hun.

– Flytter ikke også folk på seg for å drikke?

– Det er nok høyere mobilitet knytta til handel enn knytta til servering. Det har vært strenge restriksjoner i kommunene rundt oss. Andre steder har det vært strengere. Det vil nok se litt ulikt ut.

– Vil trinn to nå være ett trinn? Eller blir det flere mellomtrinn?

– Trinnene i gjenåpningsplanen skal som hovedregel forstås som trinn. Og i trinn 2 ligger servering både ute og inne, med alkohol til 22, sier hun.

Åpning for publikum på fotballkamper?

En annen usikkerhet har vært knytta til publikum på fotballkamper. For tida spiller både Vålerenga, Lyn, KFUM og Grorud kamper i toppfotballen, men uten publikum. Samtidig er det opptil 600 publikummere på kampene i resten av landet.

Nasjonalt er det nemlig tillatt med 200 publikummere på utendørs arrangementer, eller opptil 600 fordelt på tre kohorter. I Oslo er det i praksis ikke åpna for publikum.

På Oslo kommunes gjenåpningsplan står «Øke antallet for arrangementer utendørs» på trinn 2. Det betyr ikke at Oslo-klubbene dermed automatisk får 200 tilskuere. Alt tyder på at vi kan forvente en økning til et eller annet sted mellom 10 og 200.

