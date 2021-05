– Jeg tror det siste året har vist oss at vi for alvor trenger en arbeiderbevegelse som stiller krav, og at vi ikke kan ta rettighetene våre for gitt. Det gjelder alle, enten man har stått i bresjen eller sittet på hjemmekontor, sier Astrid Hoem, leder av AUF.

I år som i fjor, blir det ikke tog i Oslo. Markeringen blir digital, men Astrid Hoem frykter ikke at mindre synlighet vil føre til at arbeiderens dag og fagbevegelsenes kamper blir glemt.

Selv om hun savner frokost i hjembyen Kristiansund og tog, mener hun kravene fagbevegelsen stiller er enda viktigere i annerledesåret.

– Koronapandemien har gitt oss sosial ulikhet på speed. Mens rike folk har kost seg med utbyttefest, har andre måttet stille seg i kø til Fattighuset for første gang. LO har hatt en kraftig medlemsvekst under pandemien, så selv om vi er mindre synlige når vi ikke marsjerer i byene i år, så tror jeg vi vil møte opp enda sterkere til neste år. Nå trenger vi fellesskapet og et trygt arbeidsliv mer enn noen gang.

Astrid Willa Eide Hoem foran Youngstorget, der appellene vanligvis holdes. Appellen hun skal holde i år blir derimot digital. (Aslak Borgersrud)

Tror flere unge vil organisere seg

Som leder av Arbeiderpartiets ungdomsparti mener Astrid Hoem det er ekstra viktig at unge organiserer seg, og legger til:

– Jeg tror unge ser viktigheten av å organisere seg i enda større grad i år. Mange har opplevd at deltidsjobben deres forsvant under pandemien, og har sett hvor skjørt det er å være tilknytta arbeidsstedet med midlertidige kontrakt. I tillegg tror jeg summen av færre muligheter som vi unge opplever – på studiemarkedet, jobbmarkedet og boligmarkedet og lengre køer til psykolog, gjør at vår generasjon kommer til å stille flere krav. Vi forventer å få de samme mulighetene som våre foreldrene fikk.

– Er det vanskeligere å drive med aktivisme og rekruttring av medlemmer nå som så mye er stengt?

– I AUF har vi gått litt ned i medlemstall. Korona har vært en kjepp i hjulene. Vi merker godt at vi ikke har hatt verken sommerleir eller de vanlige møteplassene. Vi har også hatt mindre arenaer for å møte unge og diskutere politikk. Men vi er helt sikre på at den utviklingen snur når landet blir gjenåpnet og mulighetene for å drive ungdomspolitikk blir like gode som de var før pandemien. Samtidig så tror jeg ikke aktivismen har blitt mindre som følge av nedstengningen. Stadig flere unge ytrer seg politisk på sosiale medier.

Samtidig tror hun digital 1. mai også kan være en fin og myk introduksjon til de som aldri har deltatt før.

– I våre fylkeslag har vi arrangert digital frokost for mange unge medlemmer, og kanskje gjør det terskelen lavere for å møte opp på Folkets Hus til neste år.

Astrid Hoem gikk selv i 1. mai-tog første gang som 14-åring under parolen: «Stans okkupasjonen av Palestina» i Kristiansund.

På tide med internasjonal vaksinesolidaritet

Lederen av AUF mener 1. mai bør minne oss om at vi må løfte blikket utover, og holde fanen for solidaritet høyt.

– Dette året har vi stengt skoler i Norge, mens barn i flyktningleirer har sett husene sine brenne ned. Vi venter på neste vaksinedose, mens vi ber andre land om å vente tålmodig til de får vaksiner i 2024. Jeg savner en større debatt om vaksinerettferdighet, for det vi driver med nå er ikke internasjonal solidaritet. Vi må ikke glemme at vi står sammen verden over og kjemper felles kamper.

– Hva med utenlandske arbeidere som kommer for å jobbe i Norge. Synes du debatten om importsmitte når det gjelder arbeidere fra EØS skaper et skille mellom «oss» og «dem»?

– Det var galt av høyreregjeringa å gi unntak for NHO, som ga oss importsmitte. Også utenlandske arbeidere er tjent med at denne pandemien tar slutt så fort som mulig. Alle må bidra til det. Vi stenger grensene fordi vi vil forhindre at smitten sprer seg, men det betyr ikke at vi skal begynne å snakke om «oss» og «dem». Solidaritet gjelder også når situasjonen her hjemme er krevende. Jeg er redd for at pandemien skal føre til at vi kutter i bistandsbudsjettet vårt, slik som andre land har gjort. Det kan ikke bli utviklingen på andre siden av pandemien, for da er jeg redd for hva vi står igjen med. Internasjonalt ansvar er ikke bare noe man driver med når det går bra, det skal vi gjøre hele tida.

– Arbeiderbevegelsen må ta kampen mot ekstremisme videre

Hoem skal sammen med SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes holde appell under LOs digitale 1. mai markering. I tillegg skal hun snakke om Utøya og økt ekstremisme.

– Hvorfor skal du snakke om Utøya og økt ekstremisme på arbeidernes dag?

– Fordi det er 10 år siden terrorangrepet, og selv om 1. mai er en dag der vi ser framover, skal vi også minnes de som ble drept og de verdiene de sto for. Vi ser at hatet terroristen sto for fortsatt er her, og grensa for hva som er greit å si har flytta seg. Senest for to år siden ble Al-Noor-moskeen i Bærum utsatt for et høyreekstremt terrorangrep. Derfor er 1. mai en viktig dag for å snakke om hvordan vi skal bekjempe disse kreftene. Høyreekstremisme er farlig for alle, og arbeiderbevegelsen må ta kampen mot ekstremisme videre. Det har vært for mye berøringsangst i samfunnet. Den må vekk i år.

Hun er særlig opptatt av at flere stemmer fra ytre høyre er i ferd med å ta fra andre ytringsrommet og friheten – særlig minoriteter, kvinner og unge.

– Den type hets og sjikane kan vi ikke godta.

