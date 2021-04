Kaffen er klar. Og derfor koster den Oslo tre millioner kroner

Tirsdag denne uka var espressodommedag.

En fire år lang konflikt mellom Oslo kommune og kaffemaskinleverandøren Selecta ble avgjort. Advokatene har lagt fram sine argumenter, lagmannsretten har vurdert og diskutert, og nå er altså det største av alle dillemaer i Oslos anbudsunivers avgjort: Hva er en espressobønne.

Og svaret er, kort sagt: En kaffebønne som er markedsført som espresso.

[ Sykkel, trær og ski: 11 ting Oslo har gjort (og ikke) det siste året ]

I begynnelsen var anbudet

Komplisert? Slapp av! Bli med en ørliten tur tilbake i tid.

Saken starta helt tilbake i 2016. Oslo kommune offentliggjorde en anbudskonkurranse om kaffemaskiner til alle kommunens deler. Bydeler, etater, byrådsavdelinger og til og med noen nabokommuner skulle ha nye kaffemaskiner, og den bedrift som kom med det beste og billigste anbudet, etter en masse kriterier, skulle få kontrakten.

«ANSKAFFELSE AV KAFFEMASKINER OG VANNKJØLERE TIL OSLO KOMMUNE OG SAMARBEIDENDE VIRKSOMHETER», som den ble kalt.

Fem selskaper la inn anbud og ville kjempe om kontrakten. Waterlogic gikk seirende ut. Selecta, et annet selskap, kom på andreplass. Rutinemessig ba de om innsyn i dokumentene i etterkant, for å finne ut hva de hadde tapt på.

Og da oppdaget de det: Selskapet som vant konkurransen hadde, etter Selectas mening, forholdt seg litt vel upresist til spørsmålet om hva en kaffebønne egentlig er.

Hva er en «type espressobønner»?

I kravet til tilbyderne står det nemlig en masse detaljer om akkurat hva som skal leveres. På spørsmålet om espressobønner står det at det skal tilbys «... en type espressobønner». Men vinnerne hadde levert en bønne som heter Dark Mountain. Fra Arvid Norquist. Det er en mørkbrent arabica-kaffe, men den blir ikke omtalt som en espressobønne, i materiellet fra produsenten.

Er det da en espressobønne? Selecta, selskapet som kom på andreplass i konkurransen mente nei. Oslo kommune mente derimot at man fikk utmerka espressokaffe fra Dark Mountain. Deres eget smakspanel hadde til og med kommet fram til at det var den beste espressoen!

Kaffebønner, muligens markedsført som espresso (Mimsy Møller)





Men for å gjøre en lang historie kort: Selecta tok saken til KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og vant! Likevel gikk saken videre til tingretten. Der vant Oslo kommune! Og nå til slutt havna den i lagmannsretten. Og der vant jaggu Selecta igjen.

Kommunens argument: At det ikke egentlig finnes en spesiell type espressobønne, at man kan lage espresso av hva som helst, tapte. Mot Selectas argument om at det finnes bønner som markedsføres som espressobønner. Og de er gjerne dyrere enn vanlige kaffebønner.

Bitre bønner som ikke alle liker

– Det er en veldig riktig og god dom. Lagmannsretten er enig med oss i at det selges og markedsføres en produktkategori som heter espressobønner, sier Aleksander Austnes. Han er direktør for de store kundene hos Selecta.

Han forteller at selskapet, som leverer både kaffemaskiner og vannkjølere og den slags, lenge har bekymra seg for forskjellig tolkning av anbudene i bransjen.

– Vanlige kaffebønner kan være enklere å like. Den er ofte rundere i smaken. Mens en typisk espressobønne kan ha en bitterhet i seg som ikke alle liker. Det er klart det kan påvirke et smakspanel, sier han.

Kaffemaskin med vanlig kaffe til venstre og espressobønnene til høyre. (Mimsy Møller)

Selskapet vant i lagmannsretten etter å ha tapt i tingretten. Tidligere har de også vunnet i Kofa, Klageorganet for offentlige anskaffelser. Så det har vært fire år med mye espressokonflikt.

Men økonomisk kom de ikke særlig godt ut av det. I tingretten var Selectas erstatningskrav på over 8 millioner. I lagmannsretten var kravet på nesten 12 millioner. Men i dommen fikk de bare tre millioner, og ikke saksomkostninger, i erstatning fra Oslo kommune. Etter fire år med advokatutgifter er ikke det nødvendigvis noe å sprette sjampisen for.

– Motivasjonen vår har absolutt aldri vært økonomisk. Er vi heldige går vi kanskje i null. Men vi har prinsipielt fått definert at det som markedsføres og selges som en egen produktkategori også er det som skal leveres. For fremtidige anbud er dette veldig viktig, sier Austnes.

– Er det så viktig? Om det står «espresso» eller bare «kaffe» på merkelappen?

– Ja, for vår del var det i dette anbudet en høyere innkjøpspris, og det ble direkte avgjørende for at vi tapte. Dessuten er smakspanelet til kommunen avgjørende. Og man kan spekulere i om de som ikke leverte espressobønner fikk en fordel der.

– Burde ikke Oslo kommune få kjøpe den kaffen de synes smaker best?

– Selvfølgelig bør de det. Og etter dette anbudet har kommunen omformulert punktet om espressobønner, sier Astnes.

[ Tid for podkast! Hør Dagsavisens pod Trikkeligaens intervju med Dag-Eilev Fagermo ]

Har ikke bestemt seg for å anke

Det er en overrasket innkjøpsdirektør Gunnar Wedde i Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune vi får tak i etter dommen. Han sier de ikke har bestemt seg for om saken skal ankes.

– Oslo kommune gjennomfører 380 anbudskonkurranser hvert år. Jeg synes jo det er synd at det blir en rettslig konflikt, men det skjer innimellom, sier Wedde til Dagsavisen.

Kaffemaskinene fra Waterlogic står nå rundt omkring i Oslo kommunes lokaler og leverer kaffe til de ansatte. Men er det egentlig espresso man får? (Aslak Borgersrud)

– Da er det bestemt. Sjøl om Oslo kommune liker Waterlogic-espressoen best, får dere ikke lov til å velge den?

– Vi må ta med oss disse erfaringene her, og bli tydeligere og bedre i anbudsprosessene framover. Så vi ikke lager unødvendige konflikter. Vi ønsker jo å ha den kaffen som smaker best, og ønsker også en ryddig og ordentlig prosess med god konkurranse.

– Jeg er sikker på at både Selecta og Waterlogic lager god kaffe, legger han til.

[ Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ]

Viktigst med god kaffe

– Vi ønsker å ha god dialog med leverandørmarkedet. Så vil jo ofte de som taper mene at de burde ha vunnet. Vi ønsker å likebehandle aktørene og være fair på det feltet. Så vi har ingen agenda annet enn å gjøre en god jobb på vegne av kommunen og skape god konkurranse. Det tror jeg ikke Selecta mistror oss på heller.

– Var dere for utydelige i anbudsteksten?

– Vi mener vi var tydelige. Men vi registrerer at det synet delte ikke Selecta. Og de har fått medhold i tingretten. Så da tar vi med oss de erfaringene. Men det viktigste for oss er tross alt å ha god kaffe.

Taper anbud hele tiden

Spørsmålet om de får det eller ikke, det får vi overlate til kaffetørste kommuneansattes hardt prøvede smaksløker. Kommunen står uansett igjen som taper. Som vinner og hvite riddere for den frie konkurranse står Selecta igjen. Uten kaffeavtale med kommunen. Men med tre blanke millioner som koffeinplaster på såret.

– Det eneste vi har vært ute etter er rettferdig konkurranse. Vi tapte anbudet etterpå, ja vi taper anbud hele tiden, vi. Men de vi taper skal vi tape på en rettferdig konkurranse, sier Austnes i Selecta.

Du får huske denne historien neste gang du er innom Nav eller bydelsadministrasjonen din. Og ta en ekstra kopp espresso. Og hvis ikke kommunen finner på å anke, så tror jeg nesten denne historien får få en slutt omtrent her.

Skål!

PS: Den endelige dommen ble først omtalt i Rett24.no.

[ Ikke mett på espresso? Her er saken Dagsavisen skreiv for et år sida: Espressobønnene som kan koste Oslo åtte millioner ]