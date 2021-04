Ekko, filmtriks og billig retorikk

– Kan dere høre meg nå, nå, nå, nå, nå?

– Ja. Men det er helt forferdelig, -ferdelig, -ferdelig, -ferdelig!

– Dere lurer kanskje på hvor vi sitter nå? Vi sitter i Fridtjof Nansens plass fem, og prøver ut nye lokaler for ledelse av bystyremøtene. Ut over det skal det ikke være noen store endringer.

Sånn startet ordfører Marianne Borgen april-bystyremøtet. Med spitter nye lokaler og lydeffekter som henta rett ut av en nokså dårlig, men veldig gøyal science fiction-film fra søttitallet. Den gang ekko var litt kult.

Og det ble ikke siste gang dette bystyremøtet leda tankene hen til Hollywood-produksjoner av svært variabel kvalitet denne onsdagskvelden.

Vanligvis sitter ordfører Marianne Borgen aleine på egen skjerm, med en staselig bakgrunn av Oslos kommunevåpen. Men etter at bystyrets sekretariat har fått nye lokaler ville tydeligvis også ordførern komme seg ut av selveste rådhuset til bystyremøtene. Forstå det den som vil.

Resultatet var, i hvert fall i første omgang, et salig kaos av stemmer i ekko, politikere som la til ekstra ekko på sin egen stemme for å trolle, og en om mulig enda dårligere bystyreopplevelse for oss stakkars tilhørere enn vanlig.

Men samma det. Politikken er viktigst. Oslo står midt i sin største krise etter krigen. Butikker er stengt. Servering er stengt. Vi får ikke besøke hverandre. Langt mindre reise oss en tur eller faktisk dra på jobben i arbeidstida. I disse tider sier det seg sjøl at spørretimen blir ekstremt viktig. Den ene timen hver måned, hvor politikere fra alle partier kan stille makta til veggs. Og få svar på flekken.

En samvittighetsfull opposisjon griper en sånn sjanse med begge henda, og konfronterer byrådet med de aller tøffeste spørsmål og de aller vanskeligste dilemmaer.

Som for eksempel:

* KrF, ved gruppeleder Espen Andreas Hasle, som foreslår at hvis det blir sånn at lærere og barnehageansatte en dag skal bli prioritert i vaksinekøen (et spørsmål som er uttafor Oslo kommunes makt), vil Robert Steen da passe på at også lærere på friskolene blir vaksinert?

* Høyre, som lurer på om også luksuslegevaktene som øvre middelklasse bruker i stedet for den vanlige legevakta også kan få vaksinert sine ansatte.

* Venstre, som rett etter at kommunen har rydda vekk den svært vellykka skøyteløypa i Olafiagangen, klager over at det ble brukt for dårlig maling da bakken ble malt i fjor, og synes det ser forferdelig ut der.

* Bompengepartiet FNB, som er rasende over at et bystyrevedtak om å lage «fartsdempere» ikke ble til «fartshumper» som han hadde trodd, men i stedet innsnevringer i veien. (Dette slang forresten hele resten av høyresida seg på, og de måtte diskutere det kjempelenge, åpenbart i et forsøk på å få ansvarlig byråd Lan Marie Berg lurt utpå noe. Men hu kjente åpenbart til, i motsetning til opposisjonen, hva «fartsdempere» egentlig betyr.)

For å omskrive et god gammal Batman-sitat her: Dette er kanskje ikke den opposisjonen Oslo trenger. Men det er nok den vi har fortjent.

Jeg overdriver litt, altså. Det var faktisk noen innlegg og spørsmål som var både relevante og kritiske også. Men akkurat i spørretimen er det litt for lett å være Raymond om dagen. Sånn burde det helst ikke være.

Men vi fikk en interessant, om enn forvirrende, runde om vaksinerekkefølge. Den viste både at byrådet ikke helt veit hva som skjer med vaksinerekkefølge når de er ferdige med de prioriterte gruppene i forskjellige bydeler.

– Vi kunne hatt veldig lyst til å vite mer om dette. Hvordan blir det med vaksiner når vi er ferdig med 45-åringene? Det har regjeringen ikke fortalt noe om, sa helsebyråd Robert Steen.

Av Rødt fikk vi høre om at det planlegges EM-fest i Cubaparken ved Akerselva, og at deler av området skal stenges av i fire uker i sommer for TV-titting i sola. Det har jeg aldri hørt om før, og det har heller ikke byråd Berg eller noen av de andre politikerne som uttalte seg i saka. Tydeligvis følger Rødts Evenrud med på noen postlister vi andre ikke er helt på.

Siden byråd Berg ikke kjente saka ba hun om å få svare skriftlig seinere. «I’ll be back», som hun hadde sagt det om hun var en bolete østerriker.

Ellers er det verdt å nevne en liten detalj fra spørretimen denne ellers så alminnelige onsdagskvelden: Venstres Hallstein Bjercke, som tidligere nevnt brukte tida si på å diskutere hvor fryktelig det er blitt i Olafiagangen, han har tydeligvis benytta koronatida godt til å tenke ut utspekulerte måter å omgå bystyrets ellers så strikse regler.

Hallstein Bjercke, Venstre (Oslo kommune-TV)

Du skjønner, ifølge bystyrereglementets paragraf 10 er det forbudt med «tegninger, tabeller, illustrasjoner og lignende». Riktignok står det videre at det handler om å plassere dem ut i bystyresalen. Men likevel. Det er ikke regna som god kotyme å ta med ting, bilder, effekter eller den slags på talerstolen i bystyret.

Men da Bjercke gjerne ville vise fram hvor fryktelig grått og trist det er på Oslos beste østkant, så brukte han i stedet de akk så sterke bildene som Teams-bakgrunn. Der de andre flotter seg med partilogoer eller bilder fra skog og mark og sånt. Han blei ikke klubba ned for det, men det er mulig ordfører Borgen får summa seg til neste møte.

Men som han sa, Clark Gable: Quite frankly, my dear, I don’t give a damn.

