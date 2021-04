Høyre-topp vil ha full gjenåpning for vaksinerte: Vil åpne serveringssteder, treningssentre, kulturtilbud og butikker så raskt som mulig

– FHI kom i påsken med informasjon om at vaksinerte med mrna-vaksiner ikke smitter videre. Det må bety at de også kan bevege seg fritt i samfunnet. Det er en god måte å starte gjenåpning av byen på.

Det sier gruppeleder for Oslo Høyre, Anne Rygg, til Dagsavisen.

Torsdag sa byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen at han støtter en ordning med vaksinepass. Det betyr at vaksinerte får flere muligheter til å benytte seg av ulike tilbud uvaksinerte fortsatt ikke har adgang til. Johansen hadde ikke tatt stilling til hva et slikt pass ville kunne bety av goder for vaksinerte, blant annet fordi det kom med en del vanskelige etiske dilemmaer. Og han var usikker på om for eksempel kinoene og barene var villige til å åpne igjen kun for en begrenset gruppe folk litt oppi åra.

– Dersom smittenivået blir så lavt at vi kan åpne restauranter og butikker, skal vi bare tillate det for vaksinerte? Må de som jobber der være vaksinerte? Dette har ikke byrådet tatt stilling til, og det håper jeg vi slipper. Dersom vaksineringen øker i så stort omfang som statsministeren varslet i Stortinget er dette et forbigående problem, sa Johansen, som trakk fram ting som mer besøk hjemme og at man kan slutte med hjemmekontor som eksempler på hva vaksinerte kan få gjøre som uvaksinerte ikke kan.

Vil åpne alt

Rygg og Oslo Høyre er enige med Johansen om at vaksinepass er en god idé. Men hun vil gå et par skritt lenger og åpne alle tilbud for vaksinerte. I dag er så godt som alt i Oslo stengt. Treningssentre, barer, butikker og restauranter, for å nevne noe. Alt dette bør vaksinerte ha adgang til, mener Rygg.

Johansens innsigelse med at det er lite økonomi for de stengte stedene å åpne for en liten kundegruppe svarer hun slik på:

– Det må være opp til eierne av stedene. Det er ikke politikerne som bør avgjøre det. For eksempel et konditori kan ha en kundegruppe som fort kan legge igjen en del penger, som igjen kan bidra til å redde arbeidsplasser, sier Rygg, og legger til:

– Når FHI sier at vaksinerte med mrna-vaksiner ikke kan bringe smitten videre er jeg ikke så redd for de ansatte heller.

Anne Haabeth Rygg gruppeleder i Oslo Høyre

På Stortinget har flere, blant annet Arbeiderpartiet, vært skeptiske til et slikt vaksinepass, blant annet fordi det vil skape et a-lag og et B-lag i samfunnet. Det vil igjen kunne undergrave smittevernregimet ved at for eksempel russen neppe vil godta at de må sitte hjemme mens 75-åringene får ta seg en fest.

– Den delingen tror jeg vi uansett vil få. Vi er i en vanskelig fase i samfunnet nå, der noen er vaksinert og andre ikke. Noen kan besøke hverandre og klemme hverandre, mens andre kan det ikke. Det er en krevende situasjon uansett. De som er vaksinert først er ofte de som har vært mest isolert av alle i året som har gått. De har også betalt en høy pris, sier Rygg.

Fart på næringslivet

Hovedpoenget med å åpne opp samfunnet igjen raskt for vaksinerte må være å få fart på næringslivet, mener Oslo Høyre.

– Vi har en helsekrise, men vi har også en økonomisk krise. Mange steder har vært stengt lenge, særlig i Oslo. Et annet B-lag er de som har vært permitterte og som ikke får komme på jobb, sier Rygg.

– Er ikke dette et poeng du bør komme med ovenfor regjeringen?

– Jeg opplever at regjeringen er interesserte i vaksinepass. Og jeg er glad for at byrådslederen og jeg er enige om å få på plass en ordning. Vi bør åpne så raskt det lar seg gjøre. Så lenge vaksinerte ikke kan spre smitte bør de få bevege seg fritt i samfunnet, sier Rygg.

