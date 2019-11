– Den første tanken er jippi, roper Lise Lindahn, før hun skynder seg å fortelle nyheten til de andre på bussen.

55-åringen Lindahn er rusavhengig og beboer på Syningom. Tidligere har hun fortalt Dagsavisen at hun ikke hadde levd i dag, uten rusinstitusjonen i Nord-Odal. Da vi ringte kjørte hun buss østover, på Sverigetur organisert av Syningom.

Dagsavisen ringer for å fortelle at Syningom er redda fra nedleggelse, etter ukevis med medieoppslag, vardebrenning og demonstrasjon.

– Nå blei jeg litt tatt på senga her. Dette er jo veldig viktig for oss, forteller hun.

Lindahn sier hun er veldig glad for at engasjementet, og at lokalmiljøet slår ring om beboerne.

– Vi føler oss veldig velkomne i Nord-Odal. Hvor vi enn kommer blir vi tatt godt i mot. De ser ikke på oss som søppel, men som mennesker i nød, sier hun.

Vedtok å legge ned

Tidligere denne måneden har det blitt kjent at rusinstitusjonen Syningom skulle legges ned. Velferdsetaten har bekreftet overfor Dagsavisen: De 22 institusjonsplassene og omtrent like mange arbeidsplassene på omsorgssenteret skulle stenges fra mai neste år.

I forhandlinger om Oslo-budsjettet for 2020 har Rødt, SV, MDG og Ap blitt enige om å sette av 5 millioner kroner for fortsatt drift. I tillegg legger de inn en såkalt «verbal», altså en skriftlig instruks om at institusjonen skal opprettholdes.

Formelt vedtas ikke budsjettet før 11. desember, men partiene er enige, og saken er avgjort. Det bekrefter Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

– Ja, nå lever Syningom videre, sier hun.

Rusplan på pause

Kort tid etter Dagsavisen snakket med Rødt om budsjettforliket ringte byrådsleder Raymond Johansen. Han sier at kommunen nå setter hele rusplanen, som førte til at blant annet Syningom og rusinstitusjonen på Vestli legges ned, på pause.

– Jeg har bedt byråden om å ta en runde til på dette og sette den eventuelle nedleggelsen av Syningom på pause mens vi jobber med en mer konkret plan om hvilke institusjoner vi skal ha og hvilke tilbud bydelene må ha. Den type planer har vi i dag om for eksempel skoler og sykehjem, sier Johansen.

Med byråden mener han Omar Samy Gamal (SV), Oslos byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, som har ansvar for rustjenestene i Oslo. Gamal sier både nedleggelsen på Syningom og Vestli nå blir satt på vent.

– Jeg har vært byråd i omtrent en måned, og i løpet av den tida har jeg satt meg inn i russtrategien bystyret vedtok i fjor, og som nå blir fulgt opp av byrådet. På den tida har det blitt løftet flere bekymringer knyttet til Syningom, Vestli og gjennomgangsboligene. Jeg er opptatt av å sikre et best mulig tilbud, og har blant annet hatt møter med ordføreren i Nord-Odal og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Nå har jeg tatt initiativ til å stanse prosessen med omlegging og nedleggelse av institusjonene til vi har fått på plass en konkret omstillingsplan, sier Gamal til Dagsavisen.

Dermed kan du si at både bystyret og byrådet har bestemt seg for å redde Syningom, nesten helt samtidig.