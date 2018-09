Politiet: – Young Bloods svekket, men ikke permanent

Oslo

3. mars 2017 startet en målrettet innsats kalt Operasjon Gamma mot Young Bloods i Oslo sør. Fram til 26. juni i år hadde 462 straffesaker blitt etterforsket, 301 av dem narkotikasaker, ifølge Aftenposten. I alt 134 personer står enten som mistenkt, siktet eller domfelt i sakene. Men ifølge avisen går de største bakmennene fortsatt fri.

– Operasjon Gamma har absolutt vært en suksess. Young Bloods er svekket, men ikke permanent, sier Dahl til avisen. Han var tidligere etterforskningsleder for operasjonen, som nå er avviklet og er en prioritert sak for hele politidistriktet.

– Flere sentrale personer, også lederskikkelser, har fått straffer mot seg og er fremdeles under etterforskning, sier Dahl, som i dag etterforskningsleder ved Enhet Øst. Ifølge politiet består kjernen i Young Bloods av 33 personer.

– Men vi skal være såpass ydmyke at selv om vi har god oversikt og følger miljøet tett, kan vi ikke hevde å ha oversikt over alt, sier han.

Ifølge avisen er 28 dommer avsagt, 24 av dem rettskraftige, og det er skrevet 49 forelegg, med en totalsum på 248.500 kroner.

Young Bloods blir av politiet omtalt som en stor og viktig aktør som er svært voldelig. Tirsdag sa justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at han ser på fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo og at gjengforbud etter mønster fra terrorlovgivning er ett av dem. (NTB)