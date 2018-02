Politiet vil være mer synlig på Holmlia

Oslo

Regjeringen har bevilget politiet i Oslo 30 millioner til forebygging i 2018, men til tross for at pengene ennå ikke er på plass, setter politiet inn ekstra ressurser.

– Nå later vi som om pengene har kommet og iverksetter en styrking av det forebyggende arbeidet. Det er besluttet i dag. Vi kommer til å være mye mer synlig på Holmlia i tiden fremover, sier John Roger Lund, leder for enhet øst i oslopolitiet til NRK.

Ingen er så langt pågrepet for å ha skutt en mann på Holmlia onsdag kveld, og det har de siste månedene vært flere voldshendelser i det samme området.

Torsdag kveld ble det klart at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stiller på et folkemøte på Holmlia tirsdag for å drøfte situasjonen.

– Vi tar bekymringene fra innbyggerne våre på Holmlia på største alvor. Jeg forventer at politiet i Oslo får alle de ressursene som trengs til deres essensielle arbeid for trygge nærmiljø i Oslo, skriver Johansen i en epost til NTB.

Fungerende leder i SV Kari Elisabeth Kaski sa til NTB torsdag at situasjonen på Holmlia er uholdbar.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sa hun. Kaski etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

