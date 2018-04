Politiet vil ha Holmlia-siktet fengslet i fire uker

Oslo

Siktede, som er i 20-.årene, meldte seg for politiet og ble formelt pågrepet klokka 21. Han er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på Holmlia tirsdag, da en 18 år gammel mann ble alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i beinet.

Den siktede er født i 1997. Han er en kjenning av politiet.

– Vi mener det er bevisforspillelsesfare hvis han ikke fengsles, og vil derfor be om varetektsfengsling i fire uker med full restriksjoner, inkludert full isolasjon de første to ukene, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB.

– Ikke skyldig

Siktede er så langt ikke avhørt, men hans forsvarer, advokat Trygve Staff, opplyser til NTB at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen for drapsforsøk. Etterforskerne tar sikte på å komme i gang med avhør av mannen først til uka, ifølge Kraby.

På spørsmål hvordan den siktede mannen stiller seg til en begjæring om varetektsfengsling. svarte Staff fredag kveld at hans klient er «innstilt på at politiet trenger arbeidsro».

Kraby varsler at politiet vil be om at fengslingsmøte i Oslo tingrett lørdag ettermiddag blir holdt for lukkede dører.

Kan bli flere siktede

Politiet jaktet på to eller flere mistenkte etter at den 18 år gamle fornærmede i saken ble alvorlige skadd da han ble skutt i beinet tirsdag. Han har så langt ikke blitt avhørt, og det er uklart hvor mange personer som var involvert i hendelsen og hvem de er, men Kraby er klar på at mannen som på er siktet for drapsforsøk, kan få selskap av flere siktede etter hvert som etterforskningen skrider fram.

– Vi etterforsker tips fra vitner om både navngitte og ikke-navngitte personer, sier Kraby.

Kort tid etter hendelsen var det snakk om minst tre mistenkte. Senere reduserte politiet antallet mistenkte til minst to. Relasjonen mellom de involverte og om de har tilhørighet til et eventuelt gjengmiljø er fortsatt uklart. (NTB)

