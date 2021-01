Bølgen av lokkemann-anmeldelser startet i begynnelsen av desember, opplyser John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt, til Avisa Oslo.

– For oss så er det fra starten av desember fram til de siste dagene. Vi kaller det for lokkesakene og tar det på største alvor. Vi har kunnskap om at det har skjedd i vest også, sier han.

Ifølge Avisa Oslo er det den siste uka meldt om lignende hendelser både ved Lysejordet, Bjørnsletta, Bestum og Slemdal skoler, som alle ligger vest i Oslo.

– Vi er opptatt av at det ikke blir hysteri rundt disse tingene. Det er ikke noe som skulle tilsi det. Men når det skjer, må vi være tydelige på at det er viktig at barna må snakke med voksne fort, sier Lund.