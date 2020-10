Politiet undersøker bilbrann i Oslo

Bilbrannen ble meldt like før klokken 3 og kort tid etter opplyste politiet at den var slukket.

– Vi fikk melding om at det brant i en bil og at det var spredningsfare. Brannvesenet var på plass etter kort tid og fikk slukket, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i politiet i Oslo til NTB.

Den var en bensindrevet Mercedes som brant.

– Per nå er det ikke noe som tilsier at den er påtent, men den er tatt inn for videre undersøkelse for å avdekke brannårsaken, sier Sylju.

Ingen ble skadd i brannen, og ingen ble observert i nærheten av brannen, opplyser politiet.

